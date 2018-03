Weitere Wagen wurden angemietet

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ und die Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte – Ortsverband Würzburg – bieten auch im Jahr 2018 wieder die traditionelle Dampfzugsonderfahrt an. Am Sonntag, 22. April, schnauft die Lok vom Main durch das „Liebliche Taubertal“ nach Mainz. Die Dampflokfreunde Würzburg haben nun weitere Waggons angemietet, um möglichst vielen Menschen dieses Nostalgie-Erlebnis erster Güte zu ermöglichen.

Die Dampfzugsonderfahrt startet in Veitshöchheim. Nach einer weiteren Station am Hauptbahnhof in Würzburg führt die Fahrt vom Main in das „Liebliche Taubertal“. Unterwegs kann in Geroldshausen, Wittighausen, Grünsfeld, Lauda, Tauberbischofsheim, Gamburg, Reicholzheim, Wertheim, Stadtprozelten, Freudenberg-Kirschfurt, Miltenberg, Klingenberg, Obernburg und Aschaffenburg zugestiegen werden. Die Fahrpreise richten sich nach dem jeweiligen Zustieg oder der Fahrtstrecke.

In Mainz besteht für die Fahrgäste die Möglichkeit, an einer bereits vorreservierten Stadtführung teilzunehmen oder die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Die Anmeldung zur Stadtführung kann aus organisatorischen Gründen ausschließlich beim Kauf der Fahrkarten mitgebucht werden.