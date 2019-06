Weniger Blinddarm-Operationen im Kreis

Main-Tauber-Kreis.Die Blinddarmentzündung ist eine der häufigsten Ursachen für einen Krankenhausaufenthalt. Dies ergab kürzlich eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung.

Nach dieser werden 56 Prozent aller Blinddarmentfernungen bei jungen Menschen zwischen fünf und 29 Jahren vorgenommen. Die Anzahl der Eingriffe ist rückläufig. Bei den AOK-Versicherten verringerte sie sich in Baden-Württemberg im Fünfjahreszeitraum 2014 bis 2018 um 2,6 Prozent und im Main-Tauber-Kreis um 1,3 Prozent.

AOK-Arzt Dr. Jan Paulus: „Was im Volksmund Blinddarmentzündung heißt, ist tatsächlich eine Entzündung des Wurmfortsatzes. Kommt es hier zu einem Verschluss, kann sich dieses kleine Stück Darm entzünden. Das kann zum Beispiel durch Fremdkörper wie Kirschkerne oder Kotsteine passieren. Es ist die häufigste akute Darmkrankheit. In Deutschland erkranken pro Jahr rund 80 000 Menschen daran.“

In Baden-Württemberg unterzogen sich 2018 insgesamt 6601 AOK-Versicherte einer OP. Im Main-Tauber-Kreis entwickelten sich die Operationszahlen bei den Versicherten von 83 im Jahr 2014, 77 im Jahr 2016, 101 im Jahr 2016 und 75 im Jahr 2017 auf 84 im Jahr 2018.

Eine akute Blinddarmentzündung werde in der Regel operiert. Dafür stünden mikrochirurgische Verfahren zur Verfügung oder bei Komplikationen auch die klassische Operation. „Mögliche Anzeichen für eine Blinddarmentzündung sind abgesehen von Bauchschmerzen auch Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen. Der Schmerz tritt meist zunächst rund um den Bauchnabel auf, verlagert sich mit der Zeit in den rechten Unterbauch“, so Dr. Jan Paulus.

Diagnose bei Kindern schwieriger

Bei Kindern sei die Diagnose erschwert, weil sie ihre Beschwerden noch nicht ausreichend genau beschreiben können. Bei einem entzündeten Blinddarm besteht die Gefahr, dass er aufplatzen kann. Dabei ergießen sich die Keime in den Bauchraum. „Das kann eine lebensgefährliche Bauchfellentzündung verursachen und deshalb sollte beim Verdacht auf eine Blinddarmentzündung unbedingt ein Arzt zu Rate gezogen werden“, so Dr. Paulus.

