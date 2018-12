Der neunte Kongress der Weltmarktführer findet vom 5. bis 7. Februar in Schwäbisch Hall statt. Das Treffen bietet eine besondere Plattform, um sich über aktuelle Wirtschaftsthemen austauschen.

Schwäbisch Hall. Drei Tage Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch und Inspiration zum Jahresauftakt 2019: Rund 30 nationale und internationale Vordenker aller Branchen liefern Praxisberichte aus erster Hand. Der neunte Kongress der Weltmarktführer vom 5. bis 7. Februar in Schwäbisch Hall bietet den idealen Ort, um auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen. Am Motto hat sich nichts geändert, denn auch beim neunten bundesweit größten Treffen von tatsächlichen und potenziellen Weltmarktführerunternehmen, Beratern und politischen Entscheidern, gilt der Slogan „Von den Besten lernen“.

Rund 500 Teilnehmer erwartet der ehemalige baden-württembergische Wirtschaftsminister und Initiator der Topveranstaltung. Das Treffen soll die Hidden Champions des deutschen Mittelstandes noch besser vernetzen und zeigen, wie man Weltmarktführer wird und bleibt.

Aktuelle Themen

Behandelt werden so aktuelle Themen wie „Innovation made in Germany – Best-Practice-Weltmarktführer“, „Next Generation – Führungswechsel zwischen Tradition und Moderne“, „Gesellschaftliche Verantwortung in Zeiten von Digitalisierung“, „Automation und künstliche Intelligenz“ und „The future is wow – Wenn Visionen auf Pioniergeist treffen“.

Ein Blick in die Rednerliste zeigt, dass die Veranstalter nicht zu viel versprochen haben. Erwartet werden zum Beispiel Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, die französische Botschafterin Anne-Marie Descôtes, US-Botschafter Richard A. Grenell, der Vorsitzende des Vorstands der Siemens AG, Joe Kaeser, Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Gruppengeschäftsführung Trumpf, Christian Lindner, MdB und Bundesvorsitzender der FDP, Professorin Dr. Miriam Meckel, Gründungsverlegerin „ada“, Dr. Ariane Reinhart, Personalvorstand Continental, Angelique Renkhoff-Mücke, Vorstandsvorsitzende Warema Renkhoff, und Dr. Andreas Sennheiser, Co-Ceo der Sennheiser electronic.

Das neunte Treffen der Wirtschaftsführer bietet also die geeignete Informationsplattform, um auszuloten, mit welchen Strategien Firmenchefs sich optimal auf die neuen Entwicklungen zum Beispiel in China oder den USA vorbereiten können. Denn „ohne den Warenaustausch mit diesen Wirtschaftsmächten, gibt es keine Weltmarktführer“, so Döring. Mit Interesse warten die Teilnehmer sicher auch auf den Auftritt von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, denn der noch völlig offene Ausgang der Brexit-Abstimmung der britischen Regierung und die daraus resultierenden Folgen liegen dann nur wenige Tage zurück.

Ökonomische Kompetenzen

Eingebettet in den Kongress ist 2019 erstmals ein Führungskräftesymposium des Kompetenzzentrums Ökonomische Bildung Baden-Württemberg, das 2005 gegründet wurde. Mit den Aktivitäten des Kompetenzzentrums verfolgt die Stiftung Würth das Ziel, das Land Baden-Württemberg zu stärken, indem Jugendliche gut auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet werden, wie Professor Dr. Harald Unkelbach von der Stiftung unterstrich. Schüler sollen bereits in ihrer Schulzeit vermehrt wirtschaftliche Themen behandeln und ökonomische Kompetenzen erwerben können. Unkelbach sieht in der Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen eine wichtige Säule für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Landes.

Mit der Anbindung an das Gipfeltreffen der Weltmarktführer möchte man den Teilnehmern die zunehmende Bedeutung einer Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft und die Unternehmenslenker auf die wichtige Arbeit von Schulen aufmerksam machen. Zu diesem Symposium hat auch die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann ihre Teilnahme zugesagt.

Durch den Austausch mit schulischen Führungskräften können konkrete Maßnahmen entstehen, die beispielsweise auch Unternehmensvertretern die Möglichkeit bieten, Schüler auf die Ausbildung im eigenen Unternehmen hinzuweisen. Im Hinblick auf die zunehmende Akademisierung sei auch von Unternehmensseite Aufklärung notwendig, sagte Unkelbach. Wie in den Vorjahren laden die Veranstalter am 5. Februar zu einem Kaminabend ein, bei dem sich die WirtschaftsWoche-Herausgeberin Dr. Miriam Meckel mit Dr. Nicola Leibinger-Kammüller in der Kunsthalle Würth unterhält. Im Rahmen eines Gala-Dinners der Sterneköche im Carmen-Würth-Forum findet erstmals auch der „Geopolitische Talk“ der Botschafter statt, der Einblicke in transatlantische Handelsabkommen von morgen geben soll.

Höhepunkt des Abends ist die Verleihung des Awards „Unternehmerisches Herz“, eine Initiative der WirtschaftsWoche und der Adolf Würth GmbH & Co. KG. Ausgezeichnet werden mutige und couragierte Unternehmer, die Entscheidungen mit Vorbildfunktion getroffen haben. Denn einen guten Unternehmer zeichnet nicht nur der wirtschaftliche Erfolg aus, sondern auch mutiges und authentisches Handeln mit der Bereitschaft, Risiken einzugehen und gegen Widerstände anzukämpfen.

