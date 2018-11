Tauberbischofsheim.Vier, die schon als Kinder zusammen spielten und später an der Musikhochschule Stuttgart beim selben Lehrer studierten, haben sich 2009 zu einem Quartett verschworen, das in der deutschen Kammermusikszene einmalig ist, dem „german hornsound“. Mittlerweile sind sie auf allen bedeutenden Musikfestivals und Konzertpodien weltweit präsent.

Mit ihrem neuesten Programm „hornlikes – oder was vier Hornisten am liebsten spielen“ sind sie am Samstag, 1. Dezember, um 20 Uhr bei den Tauberbischofsheimer Schlosskonzerten zu hören. Weil es kaum Originalkompositionen für ihre ungewöhnliche Besetzung gibt, haben sie Werke von Bach bis Piazzolla für Hörner pur arrangiert. Dabei schöpfen sie aus ihrem reichen Repertoire. Ein echtes Wunschkonzert soll es werden, und deshalb wollen sie auch das Publikum mitbestimmen lassen.

Einzelkarten und Abonnements gibt es in der Tourist-Information im Rathaus, Telefon 0 93 41 / 8 03 33. Informationen gibt es auch unter www.tauberbischofsheim.de/schlosskonzerte

