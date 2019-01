Wertschätzung für herausfordernde Arbeit

Main-Tauber-Kreis.Zu einem Treffen aller Bereitschaftspflegefamilien aus dem Main-Tauber-Kreis hatte der Pflegekinderdienst des Jugendamtes aufgerufen. Es waren alle aktiven Bereitschaftspflegefamilien vertreten. Ebenso kam zu der Veranstaltung eine neue Bewerberin, die an dieser Tätigkeit interessiert ist. Für die Kinder, die sich derzeit in Bereitschaftspflege bei den Teilnehmern befinden, war ein Spielbereich vorbereitet. Nach einem Informationsteil über Neuigkeiten aus dem Jugendamt und insbesondere aus dem Pflegekinderdienst fand ein reger Austausch der Teilnehmer statt.

Bei Bereitschaftspflegeeltern handelt es sich um speziell vom Jugendamt qualifizierte Ehepaare. Sie nehmen Kinder bei sich auf, die das Jugendamt aus unterschiedlichen schwerwiegenden Gründen kurzfristig aus ihrem vorherigen Umfeld herausnehmen muss. Die Kinder werden von ihnen versorgt und betreut.

In der Regel sind dies Kinder vom Kleinstkind- bis zum Grundschulalter, die für einige Tage oder auch mehrere Wochen in der Bereitschaftspflegefamilie leben. Der Main-Tauber-Kreis verfügt über langjährige und erfahrene, engagierte Bereitschaftspflegeeltern. Diese sind in der Vergangenheit den unterschiedlichsten Notsituationen von Kindern begegnet und haben diesen in Kooperation mit dem Jugendamt ein Zuhause auf Zeit in ihrer eigenen Familie gegeben.

Das Treffen diente auch der Anerkennung und Wertschätzung dieser herausfordernden Arbeit der Bereitschaftspflegefamilien. Die Familien beschrieben eindrucksvoll, was sie an dieser Arbeit so fasziniert und woher sie ihre Leidenschaft für diese Tätigkeit ziehen.

Für die anspruchsvolle Aufgabe ist nicht nur die Kooperation mit dem Jugendamt maßgeblich. Oft sind auch das Verständnis im eigenen persönlichen Umfeld sowie der Austausch mit den anderen Bereitschaftspflegefamilien hilfreich. Auch dazu sollte das Treffen dienen.

Wer Interesse an der Tätigkeit als Bereitschaftspflegeeltern hat, sollte neben einer stabilen persönlichen und familiären Situation auch Erfahrung im Umgang und Freude am Zusammensein mit Kindern haben. Zudem sollte er über bestimmte Eigenschaften verfügen. Dazu gehören zum Beispiel Flexibilität – sich kurzfristig auf neue, immer wieder wechselnde Situationen einstellen zu können – und eine erhöhte Belastbarkeit.

Interessenten, die sich für die Tätigkeit als Bereitschaftspflegefamilie bewerben möchten, können unter Telefon 09341/820 und per E-Mail an jugendamt@main-tauber-kreis.de Informationen einholen. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019