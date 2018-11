Wettbewerb um den Nachwuchs

Odenwald-Tauber.Die Zahlen können sich sehen lassen: Im Main-Tauber-Kreis standen in diesem Jahr 971 Bewerbern 1510 gemeldete Ausbildungsstellen gegenüber. Das ist ein Plus von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf einen Suchenden kamen somit rein statistisch 1,56 Ausbildungsstellen. Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die positive Quote zwar lediglich bei 1,1 Prozent, dennoch gab es für 1022 Bewerber immerhin 1158 Lehrstellen. Im gesamten Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren 3727 Jugendliche auf der Suche nach einem von 5767 registrierten Ausbildungsplätzen.

„Die Ausbildungsmarktdaten vom Bund lassen ein Lächeln zu, denn erstmals sind die Bewerbungs- und Ausbildungsstellen ausgeglichen“, wertet Agenturchefin Käppel den Deutschlandtrend. Doch sie fügt an: „Bei uns ist das schon seit Jahren im positiven Sinn umgekehrt.“ Der Pferdefuß: Die Bewerber gingen in diesem Ausbildungsjahr im Main-Tauber-Kreis um 11,7 Prozent oder 129 Jugendliche zurück. Im Neckar-Odenwald-Kreis ist ein leichtes Plus von 1,4 Prozent oder 14 jungen Menschen zu verzeichnen.

Gute Chancen

Gerade Jugendliche mit einem schlechteren Schulabschluss haben derzeit gute Chancen und greifen gern auf die ausbildungsbegleitenden Hilfen der Arbeitsagentur zurück. „Wir haben einen Wettbewerb der Firmen um den Nachwuchs“, weiß Karin Käppel.

Dass die Unternehmen risikobereiter geworden sind, auch einen Jugendlichen ohne Spitzenabschluss zu nehmen, bestätigt Holger Simonides, Teamleiter der Berufsberatung der Arbeitsagentur in Tauberbischofsheim. „Hier steht die Chance, überhaupt einen Auszubildenden zu bekommen, über dem Risiko.“

Jugendliche haben nach dem Schulabschluss die Qual der Wahl. Bundesweit gibt es 326 Ausbildungsberufe und 19 000 Studienmöglichkeiten. „Manche wissen nach der mittleren Reife noch nicht, was sie wollen“, nennt Tanja Zeiner, Beraterin für akademische Berufe bei der Arbeitsagentur, einen Grund für den weiteren Schulbesuch. Der Trend zu höheren Abschlüssen sei ungebrochen, fügt Simonides an.

Von den 971 Bewerbern im Main-Tauber-Kreis haben über 50 Prozent den Realschul-, 25 Prozent den Hauptschulabschluss und 20 Prozent die Fachhochschul- oder die Allgemeine Hochschulreife. Im Neckar-Odenwald-Kreis erreichten von den 1022 Jugendlichen und jungen Erwachsenen 47 Prozent über den Realschul-, 23 Prozent über den Hauptschulabschluss und 20 Prozent die Fachhochschul- oder die Allgemeine Hochschulreife.

„Den Jugendlichen der Generation Y und Z (Y: Jahrgänge von 1980 bis 1999, Z: Jahrgänge 2000 bis 2015. Red.) ist es bei der Berufswahl wichtig, nach Aufstiegschancen und dem Mitarbeiterwohl zu fragen. Die Firmen müssen für sie ein spürbar positives Image haben“, stellt Karin Käppel fest. Darauf haben sich die Unternehmen eingestellt. „Viele Firmen sind sehr aktiv, präsentieren sich bei Ausbildungs- und Hochschulmessen“, berichtet Tanja Zeiner. Dennoch sei es für Jugendliche oft schwer, eine Entscheidung zu fällen. Das zeigt die Liste der zehn am häufigsten genannten Wunschberufe, die seit Jahren relativ konstant sind.

Bei den männlichen Jugendlichen steht der Industriekaufmann ganz oben. Gefolgt wird er vom Industriemechaniker, Kfz-Mechatroniker, Fachkraft-Lagerlogistik, Kaufmann im Einzelhandel, Mechatroniker, Elektroniker, Fachinformatiker Systemintegration, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung und dem Technischen Produktdesigner für Maschinen und Anlagen.

Bei den weiblichen Jugendlichen steht ebenfalls die Industriekauffrau auf dem Spitzenplatz, gefolgt von der Kauffrau für Büromanagement und der Medizinischen Fachangestellten. Es folgen die Kauffrau im Einzelhandel, Verkäuferin, Friseurin, Kommunale Verwaltungsfachangestellte, Tiermedizinische Fachangestellte, Zahnmedizinische Fachangestellte und die Bankkauffrau.

Für die Mitarbeiter der Arbeitsagentur ist es bei fest gefügten Berufsvorstellungen nicht immer leicht, einen neuen Pfad einzuschlagen. „Unsere Aufgabe ist es, auf Nischenberufe aufmerksam zu machen“, erläutert Holger Simonides. Am Anfang der Beratung liege ein leeres weißes Blatt auf dem Tisch. Informationen über den Jugendlichen wie Noten, Interessen, Begabungen und Hobbys fließen ebenso ein wie Berufsvorstellungen oder die Wohnortnähe des Ausbildungsplatzes. „Wenn jemand kommt, der überhaupt nicht weiß, was er will, gilt es, Wege aufzuzeigen“, weiß Tanja Zeiner. Der Übergang von der Schule in den Beruf oder das Studium sei einer der wichtigsten Schritte im Leben. Licht ins Dunkel des Berufswahldschungels zu bringen, gehöre zu den Aufgaben der unabhängigen Beratung der Arbeitsagentur.

Nicht nur die individuelle persönliche Beratung, auch das Internet liefert zahlreiche Hilfestellungen, wie den Selbsterkundungstool für die Studienwahl, den Berufe-Entdecker, die Azubi-Welt oder das Berufe-TV. Eine Bewerbungs-App ist zudem hilfreich bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche.

„Manche kommen einfach zu spät“

Trotz aller Bemühungen, jedem Bewerber eine Ausbildungsstelle zuzuweisen, bleibt der eine oder andere unversorgt.

Im Main-Tauber-Kreis sind das zwölf unversorgte Bewerber, im Neckar-Odenwald-Kreis zehn, obgleich es ausreichend unbesetzte Lehrstellen gibt. „Manche kommen einfach zu spät“, nennt Holger Simonides einen Grund. Wer im September einen Ausbildungsplatz besetzen will, aber erst im Juli von einer großen Reise zurückkehrt und sich zuvor um nichts gekümmert hat, geht meist leer aus.

Ein weiterer Grund sei das beharrliche Festhalten am Berufswunsch. „Wer nicht zu Alternativen bereit ist, hat schlechtere Karten“, so der Teamleiter Berufsberatung. Neben miesen Noten können auch weiche Faktoren den Weg ins Berufsleben erschweren. Dazu gehören ein ungepflegtes Äußeres, ungehobelte Manieren oder mangelndes Sozialverhalten. Dennoch eröffne der Ausbildungsmarkt so gute Chancen wie selten zuvor, bewerten die Fachleute der Arbeitsagentur die Situation. „Die Jugendlichen haben immer eine Alternative, wenn sie sich auf einen Plan B oder C einlassen.“

