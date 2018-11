Wiedereinstieg in den Beruf planen

Main-Tauber-Kreis.Eltern müssen Familie und Beruf in Einklang bringen oder wollen sich Familienarbeit teilen.

Geschickte Planung ist dafür eine wesentliche Voraussetzung. Damit der berufliche Neustart gelingt, sollte er sorgfältig vorbereitet werden. Die Agentur für Arbeit veranstaltet zu diesem Thema für alle Interessierten am Donnerstag, 6. Dezember, von 9 bis zirka 11 Uhr eine Informationsveranstaltung im BiZ-Gruppenraum der Arbeitsagentur, Pestalozziallee 17, Tauberbischofsheim. Behandelt werden Fragen rund um die Rückkehr in den Beruf. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. pm

