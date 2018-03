Wiedereröffnete Polizeischule und Gartenschau als Themen

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Auf Einladung des Landtagsabgeordneten für den Main-Tauber-Kreis sowie Fraktionsvorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion in Stuttgart, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, besucht der Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl am Donnerstag, den 5. April den Main-Tauber-Kreis.

Der Besuch wird an diesem Tag unterschiedliche Stationen umfassen. Beginn ist am Vormittag in Wertheim. Dort steht die Besichtigung der wiedereröffneten Außenstelle der Hochschule er Polizei auf dem Wartberg an. Die Liegenschaft des Landes, die seinerzeit auf dem Konversionsgelände der ehemaligen US-Kaserne geschaffen wurde, war bereits bis in das Jahr 2015 als Aus- und Weiterbildungsstätte für die Polizei genutzt worden.

Auf Initiative des Abgeordneten Prof. Dr. Reinhart ist es nun gelungen diese Nutzung wieder zu etablieren, nachdem die Räumlichkeiten zur Erstaufnahme von Flüchtlingen nicht mehr benötigt werden. Aktuell wird dort der Regelbetrieb für die Lehre vorbereitet. Mit dem Besuch wollen sich Strobl und Reinhart einen Überblick über den aktuellen Stand dieser für den gesamten Landkreis und darüber hinaus wichtigen Einrichtung machen, sowie über die dortigen weiteren Nutzungsmöglichkeiten.