Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis hat im Rahmen der Kampagne „Zukunft Main-Tauber“ und in Zusammenarbeit mit dem Fernsehsender TV Mainfranken aus Würzburg die Sendereihe „Willkommen im Main-Tauber-Kreis“ aufgelegt. In der sechsten und letzten Folge besucht das TV-Team um Moderator Chris Göpfert die Stadt Weikersheim sowie die Becksteiner Winzer. Ausgestrahlt wird das Magazin am morgigen Sonntag um 18.15 Uhr bei TV Mainfranken.

Es wird exklusiv über den Main-Tauber-Kreis als Wirtschaftsstandort sowie attraktiven Lebensraum berichtet. Mit Unterstützung von Städten und Gemeinden sowie Unternehmen aus dem Kreis wurde die Sendereihe produziert, um die Vorzüge potenziellen Unternehmern, Existenzgründern und Fachkräften sowie Familien aufzuzeigen.

Weikersheims Bürgermeister Klaus Kornberger spricht darüber, was seine Stadt zum einen für Touristen und zum anderen für Einheimische so attraktiv macht. Außerdem erläutert Intendant Johannes Mnich die Pläne zur neuen TauberPhilharmonie. Im Unternehmensportrait steht die Firma bdtronic im Fokus. Eine große Rolle spielt in der Sendung der Wein. Zwei Unternehmen werden genauer unter die Lupe genommen: die Becksteiner Winzer und die Weingärtner Markelsheim.