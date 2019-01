„Die Bundesnetzagentur hat in Ihren 5G-Vergaberichtlinien auf eine Verpflichtung der Mobilfunkanbieter zum nationalen Roaming verzichtet. Das birgt die Gefahr, dass der ländliche Raum beim Mobilfunk und schnellem Internet weiter abgehängt wird.

Wir müssen die Funklöcher auf dem Land endlich schließen nicht noch vergrößern. Gerade in den ländlichen Regionen sitzen unsere Weltmarktführer. Sie benötigen eine flächendeckende Versorgung einer Kommunikationstechnologie, wenn wir Innovationsstandort bleiben wollen.

Wir wollen uns nicht weiter für die weißen Flecken im deutschen Netz schämen müssen. Außerdem muss 5G entlang der Hauptverkehrsstrecken ausgebaut werden. Es kann nicht sein, dass „ich sitze im Zug“ gleichbedeutend ist mit „ich habe keinen Empfang“. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass 5G für automatisiertes Fahren jedenfalls mittelfristig zwingende Voraussetzung ist.

Wir brauchen dringend ein Gesamtkonzept zum Ausbau des Mobilfunknetzes. Darin muss festgelegt werden, wie der Netzausbau gerade im ländlichen Raum umgesetzt und überwacht werden kann.

Wir gehen davon aus, dass sich der Bund zeitnah mit einer Reform des Telekommunikationsgesetzes befasst und nationales Roaming ermöglicht. Nationales Roaming könnte ein Mittel sein, um weiße Flecken zu schließen.

Im Frühjahr 2019 werden Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G versteigert. Mobilfunkanbieter, die mitbieten wollen, müssen Auflagen erfüllen, auf die sich die Bundesnetzagentur nun geeinigt hat.

Die wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU/CSU in den Bundesländern haben Anfang Oktober auf ihrer Sprechertagung die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur aufgefordert, eine gesetzliche Grundlage für ein befristetes nationales Roaming zwischen verschiedenen Mobilfunkbetreibern zu schaffen.

Durch nationales Roaming könnten sich Mobilfunkgeräte künftig automatisch in das beste verfügbare Netz am jeweiligen Standort einbuchen. Dies wird aktuell durch den unterschiedlichen Ausbaustand und die technische Abgrenzung der Netzbetreiber verhindert. Dies würde zu einer wesentlichen Stabilisierung und Verdichtung des öffentlichen Mobilfunknetzes in Deutschland führen.

Am 11. Februar haben wir eine Anhörung zum Nationalen Roaming, dann wird die Fraktion ihre Haltung zum Thema beschließen.

CDU-Fraktionssprecher MdL Dr. Wolfgang Reinhart

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019