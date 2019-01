Wirtschaftsförderung setzt weitere Impulse

Main-Tauber-Kreis.Die Wirtschaft im Main-Tauber-Kreis kann auf eine gute Auftragslage und eine positive Entwicklung blicken. Um diese Situation zu stabilisieren, muss der Bedarf an Facharbeitskräften gedeckt werden. Die Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises unterstützt dies mit der Kampagne „Karriere daheim“. Für 2019 sind hierzu weitere Impulse vorgesehen.

Die Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises setzt bei ihren drei zentralen Themen „Karriere daheim“, „Zukunft Main-Tauber“ und „Wirtschaftsstandort Main-Tauber-Kreis“ auf die Vorzüge der Region bei Bildung, Beschäftigung und Lebensqualität. Beispielsweise wird unter der Überschrift „Zukunft Main-Tauber“ um den Zuzug von Arbeitskräften geworben. Hierzu wird die Wirtschaftsförderung des Landkreises auch 2019 Hochschulkontaktmessen besuchen, um junge, wissenschaftlich ausgebildete Nachwuchskräfte für eine berufliche Karriere im Main-Tauber-Kreis zu begeistern.

Im Rahmen des Marketings für den Wirtschaftsstandort geht es außer um die vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten in der Industrie sowie in Gewerbe, Handel und Dienstleistung auch um die Lebensqualität. „Hier können wir auf jüngste Studien verweisen, die den Main-Tauber-Kreis im bundesweiten Vergleich in das obere Drittel eingeordnet haben“, erklärt Landrat Reinhard Frank.

Beim Thema „Karriere daheim“ werden junge Menschen angesprochen und über die Vorzüge einer dualen Ausbildung informiert. Ebenso wird darauf aufmerksam gemacht, dass trotz beibehaltenem Wohnsitz im Main-Tauber-Kreis an den in der Nachbarschaft gelegenen Universitäten und sonstigen Hochschulen studiert werden kann. „Hierzu hat beispielsweise der Kreistag des Main-Tauber-Kreises auch für 2019 die Bezuschussung des VRN-Regionaltickets als ‚Anschluss-Semester-Ticket’ mit 50 Prozent beschlossen“, erklärt Wirtschaftsdezernent Jochen Müssig. So können junge Menschen, die in Würzburg studieren, zum günstigen ÖPNV-Tarif von 210,60 Euro pro Semester zwischen Universität oder Fachhochschule und dem Wohnort im Main-Tauber-Kreis pendeln.

Ein Schwerpunkt der Kampagne „Karriere daheim“ wird der Werbung für die duale Ausbildung gewidmet. So wird es auch 2019 wieder Rundfunkspots in lokalen Sendern geben. Darin wird auf die erfolgreichen Unternehmen im Main-Tauber-Kreis, auf Weltmarktführer und das Handwerk sowie auf die Lebensqualität eingegangen. Ergänzend kommen Landrat Reinhard Frank und der der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Gunther Wobser vom Unternehmen Lauda zu Wort. In allen Spots geht es darum, junge Menschen für eine berufliche Karriere im Main-Tauber-Kreis zu begeistern.

Darauf zielt auch der Vortrag an den weiterführenden Schulen ab. „Wir sehen es für überaus wichtig an, dass Schüler vor der Entscheidung für Studium oder Beruf über die Wirtschaftsstrukturen in unserem Landkreis informiert sind“, erläutert Wirtschaftsdezernent Jochen Müssig.

In diesem Vortrag wird auf die Entwicklung des Main-Tauber-Kreises, auf dessen geografische Lage, die Wirtschaftsstrukturen und die Lebenssituation eingegangen. Wichtige Aspekte für die Work-Life-Balance werden ebenso angesprochen, beispielsweise günstiger Wohnraum und Lebenshaltungskosten sowie die Kultur- und Erholungslandschaft. Im Vortrag wird außer auf die Möglichkeiten zur dualen Ausbildung an den beruflichen Schulen im Main-Tauber-Kreis auch auf Studienmöglichkeiten an der Dualen Hochschule in Bad Mergentheim oder an der SRH-Fernhochschule in Wertheim eingegangen.

Der Vortrag wird von Jens Arne Männig aus Werbach an weiterführenden Schulen im gesamten Kreisgebiet gehalten. „Wir freuen uns, dass die Schulleiter für diesen Vortrag eine Unterrichtsstunde zur Verfügung stellen“, erklärt Dezernent Jochen Müssig. Die Wirtschaftsförderung beginnt jetzt mit der Terminabstimmung für die Vorträge. Schulen, die daran Interesse haben, können auch selbst mit der Wirtschaftsförderung im Landratsamt Main-Tauber-Kreis Verbindung aufnehmen. Dort gibt es auch Informationen zu den Themen „Zukunft Main-Tauber“, „Karriere daheim“ und „Wirtschaftsstandort Main-Tauber-Kreis“. lra

