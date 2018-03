Wissen um ökologischenLandbau

Anzeige

Berater Andreas Herz vom Landwirtschaftsamt erläutert die Anforderungen an die Betriebe, die bei einer Bewirtschaftung nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus erfüllt werden müssen.

Vermarktung

Da die Vermarktung ein wichtiges Thema im ökologischen Landbau ist, berichtet ein Vertreter der ZG Raiffeisen anschließend über Vermarktungsmöglichkeiten.

Zum Abschluss des Nachmittags geht Klemens Joerger vom Landwirtschaftsamt auf die produktionstechnischen Veränderungen im Pflanzenbau ein, die bei einer Umstellung erforderlich sind.

Am zweiten Termin am Mittwoch, 7. März, findet eine Besichtigung des Betriebs Ralf Bund in Reicholzheim mit den Schwerpunkten Milchviehhaltung und Ackerbau statt.

Der Betriebsleiter hat vor einigen Jahren seinen Betrieb umgestellt und wird über seine Erfahrungen dabei und bei der heutigen Bewirtschaftung berichten. lra

