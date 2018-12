Wissenswertes rund um genussvolle Ernährung

Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt Main-Tauber bietet von Januar bis Juli wieder Kochworkshops rund um genussvolle Ernährung für jedes Alter an. Diese eignen sich als ideale Weihnachtsgeschenke; gerne fertigt das Landwirtschaftsamt Gutscheine an.

Der Workshop „Echte Kerle lernen kochen“ (zwei Abende) findet am Donnerstag, 17. Januar, und Donnerstag, 24. Januar, von 18 bis 21 Uhr statt. Das Klischee, dass Männer nicht kochen können, wird in diesem Workshop widerlegt. Denn jeder Mann kann kochen lernen – er muss nur den Einstieg finden. Im Kurs werden praktische Küchentechniken vermittelt. Es werden Gerichte wie Rostbraten mit selbstgemachten Spätzle und Schwarzwälder Kirschcreme zubereitet. Für den zweiten Kochabend können eigene Wünsche eingebracht werden.

„Express-Küche“ ist der Titel eines Workshops am Dienstag, 12. Februar, von 17 bis 20 Uhr. Zwischen Beruf, Familie und Hobby bleibt kaum Zeit für aufwendige Gerichte? In diesem Workshop wird gezeigt, wie leckere Gerichte schnell und einfach zubereitet werden können. Fast im Handumdrehen steht die Mahlzeit auf dem Tisch. Der Workshop „Mamafix für Reste“ wird am Dienstag, 12. März, von 17 bis 20 Uhr angeboten. Resteverwertung mal anders: Im Workshop geht es um kreatives und nachhaltiges Kochen mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln und natürlich um Resteverwertung. Aus allem, was man so übrig hat, lässt sich noch viel machen. Unter anderem stehen Kartoffelcremesuppe mit Sauerkraut, Soufflé von Laugenbrötchen mit Käsesoße und Apfel-Crumble mit Vanillesoße auf dem Speisezettel.

Kurztripp nach Asien

Ein gedanklicher Kurztrip nach Asien steht am Freitag, 29. März, von 17 bis 20 Uhr beim Workshop „Easy, spicy, Asia!“ auf dem Programm. In diesem Kurs werden verschiedene Grundzutaten der asiatischen Küche vorgestellt und die Gewürze, Kräuter und Zutaten, die in fernen Ländern heimisch sind, entdeckt.

„Nimm’s mit! – Essen to go“ heißt der Workshop am Freitag, 12. April, von 17 bis 20 Uhr. Jeder kennt es: Beruf, Familie, Verein – alle zerren an einem, und man ist viel unterwegs. Dennoch besteht das Bedürfnis nach ausgewogener und gleichzeitig genussvoller Ernährung. Dieser Workshop zeigt unter anderem, welche Rezepte sich zum Transport eignen und wie man Salat richtig in ein Glas schichtet, damit alle Zutaten bis zum Verzehr knackig bleiben.

Ein Workshop zum Thema „Schlemmereien aus dem Taubertal – Superfoods“ wird am Freitag, 17. Mai, von 17 bis 20 Uhr angeboten. Im Zwiespalt zwischen Hektik, Genuss und ausgewogener Ernährung greifen immer mehr Menschen zu so genannten Superfoods. Bekannt sind vor allem Chiasamen, Goji-Beeren oder Matcha. Aber auch das Taubertal hat eine bunte Vielfalt an „Superfoods“ zu bieten, die in diesem Workshop zum Einsatz kommen.

Um den Grünkern geht es im Kochkurs „Schlemmereien aus dem Taubertal – Grünkern“, der am Dienstag, 4. Juni, von 17 bis 20 Uhr angeboten wird. Der aromatische Grünkern ist kulinarisch sehr vielfältig verwendbar. Das kraftvolle Korn ergibt nicht nur zarte Klößchen, leckere Suppen, würzige Bratlinge, deftige Salate und aromatische Aufstriche, sondern auch verführerische Desserts und Kuchen.

„Tartes – herzhaft bis süß“ lautet das Thema am Freitag, 28. Juni, von 17 bis 20 Uhr. Die klassische französische Tarte wird mit einem Boden aus geschmacksneutralem Mürbeteig hergestellt. Dieser bietet die optimale Grundlage sowohl für süße als auch für herzhafte Beläge. Der Fantasie und Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.

In diesem Workshop werden die Teilnehmenden einen kleinen Ausschnitt aus der Bandbreite von Möglichkeiten in der Zubereitung von Tartes kennen und lieben lernen. Aufgrund der großen Nachfrage im vergangenen Jahr wird der Workshop erneut angeboten.

Unter dem Motto „Leaf to root – vom Blatt bis zur Wurzel“ wird am Donnerstag, 11. Juli, von 18 bis 21 Uhr geschnippelt und gekocht. Viele Teile von Obst und Gemüse sind verzehrbar, die häufig im Müll landen. Wieso nicht mal Radieschenblätter zu Suppe, Salat oder Pesto verarbeiten? Was kann man aus Pastinakenschale zaubern? Diesen Fragen geht der Workshop nach.

Einige Veranstaltungen werden speziell für Kinder und Jugendliche angeboten.

Am Freitag, 26. April, von 9.30 bis 13 Uhr findet mit „Fast Food mal anders 2.0“ die Weiterentwicklung des bisherigen Kurses statt. Burger, Döner, Pommes, Chicken Nuggets und Co. sind lecker, aber auch ziemlich mächtig. In diesem Workshop lernen Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren, wie sie diese Rezepte ganz smart, easy und flott selbst zubereiten können.

Mal wieder Lust auf ein paar kühle Drinks? Ein paar leckere Snacks und Fingerfood sollen dabei auch nicht fehlen? Kein Problem – im Workshop „Party for friends mit null Promille“ am Freitag, 26. Juli, von 14 bis 17.30 Uhr werden tolle Rezepte zubereitet. Der Workshop ist für Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren.

Schürze und Haargummi

Für alle Workshops sind eine Schürze, ein Haargummi bei langem Haar und Behälter für Kostproben.

Alle Veranstaltungen finden in der Kochwerkstatt des Landwirtschaftsamts (zweites Obergeschoss rechts), Wachbacher Straße 52, in Bad Mergentheim, statt. Eine Anmeldung bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin ist erforderlich unter Telefon 07931/48276307 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de. lra

