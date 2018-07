Wohl und Entwicklung des Kindes im Mittelpunkt

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.„Gute Bildung – beste Aussichten – Frühkindliche Bildung und Erziehung zu Toleranz.“ Das war das Thema des Bezirksfachausschusses Bildung, Wissenschaft und Forschung (BFA) in Stuttgart mit Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann.

„Bildungsverläufe sind dann erfolgreich, wenn bereits im frühkindlichen Alter Bildung, Erziehung und Betreuung qualitätsvoll einsetzen. Dabei kommt es wesentlich darauf an, auch die Eltern in ihrer Rolle als Erziehungsberechtigte und Erziehungsverpflichtete einzubeziehen. Eltern haben zudem eine zentrale Aufgabe, wenn es darum geht, Toleranz und Orientierung an Grundwerten zu vermitteln. Dies gilt angesichts der Debatten um Gewalt an Schulen in besonderem Maße. Beides: Frühkindliche Bildung und Erziehung zu Toleranz standen im Mittelpunkt der BFA-Sitzung“, so Renate Heinisch aus Boxberg, Vorsitzende des BFA Bildung.

„Bei der frühkindlichen Bildung stehen das Wohl und die Entwicklung unserer Kinder im Mittelpunkt. Dafür wird sich die Politik der Landesregierung auch in den kommenden Jahren schwerpunktmässig engagieren. Wir wollen die verschiedenen Betreuungsangebote, gemessen am Bedarf, weiter ausbauen und die Qualität der frühkindlichen Bildung und Erziehung stetig verbessern“, so Kultusministerin Susanne Eisenmann.