Wohnen ist ein Schwerpunkt

Main-Tauber-Kreis.„Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum der Landesregierung hat seit vielen Jahren wertvolle Projekte im Main-Tauber-Kreis gefördert, umso mehr freue ich mich, dass auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Projekte in der Region für eine Förderung ausgewählt wurden“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, anlässlich der Bekanntgabe der Fördersummen.

Insgesamt entfallen auf den Main-Tauber-Kreis in dieser Förderrunde über 3,5 Millionen Euro auf hiesige Projekte. Das Entwicklungsprogramm ELR aus dem Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz ist in der aktuellen Periode mit 75 Millionen Euro, und damit der höchsten Gesamtfördersumme der Geschichte dieses Programms ausgestattet. „Seit fast einem viertel Jahrhundert werden mit den Geldern aus dem ELR-Programm regelmäßig nachhaltige und wichtige Projekte in der Region gefördert, die oftmals ohne diese Unterstützung nicht möglich gewesen wären“, so Reinhart weiter. In den vier Förderschwerpunkten Wohnen, Arbeiten, Grundversorgung und Gemeinschaftseinrichtungen sind sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen oder Gemeinden antragsberechtigt.

Die Schaffung neuen Wohnraums, wie auch die Aktivierung bestehender Flächen und Gebäude stand dabei im Vordergrund. Er werde sich in den bald anstehenden Haushaltsberatungen für den kommenden Doppelhaushalt 2020/2021 wieder stark dafür einsetzen, dass das wichtige Förderinstrument ELR auch zukünftig mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausgestattet werde, so Reinhart. Gerade der ländliche Raum sei im Standortwettbewerb mit den Ballungsräumen nach wie vor benachteiligt.

Die Geförderten Projekte im Landkreis betreffen mehrheitlich den Bereich Innenentwicklung und Wohnen. Im Einzelnen wurden Anträge folgender Gemeinden bewilligt: Ahorn 152 145 Euro, Assamstadt 114 090 Euro, Bad Mergentheim 376 950 Euro,

Konkrete Summen

Boxberg 350 980 Euro, Creglingen 112 000 Euro, Großrinderfeld 420 880 Euro, Grünsfeld 176 160 Euro, Igersheim 109 950 Euro, Königheim 299 945 Euro, Külsheim 51 240 Euro, Lauda-Königshofen 214 880 Euro, Niederstetten 140 990 Euro, Tauerbischofsheim 50 000 Euro, Weikersheim 701 255 Euro, Werbach 20 000 Euro sowie Wertheim 245 000 Euro.

In den genannten Gesamtsummen der Städte und Gemeinden im Main-Tauber-Kreis sind mehrere Einzelprojekte aus privater oder öffentlicher Hand summiert. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019