Wohnsituation für nützliche Säugetiere hat sich verschlechtert

Nicht viel größer als die Zwergfledermaus ist das Braune Langohr. Es wird gerade mal fünf Zentimeter groß. Beeindruckend und namensgebend sind die vier Zentimeter großen Ohren, die während des Fluges aufgestellt werden. Jetzt im Winterschlaf werden die Ohren unter die Flügel eingeklappt. Wenn sich diese kleinen Lebewesen auch noch zwischen Felsspalten verstecken, sind sie nicht leicht zu entdecken. Ein geschulter und erfahrener Blick ist hier vonnöten.

Jetzt waren Stephan Hielscher und Stephan Zöller vom Umweltschutzamt des Main-Tauber-Kreises, Bernd Kunz von der Arbeitsgruppe Fledermausschutz in Hohenlohe-Franken und Albert Heppel von der Naturschutzgruppe Taubergrund bei ihrer diesjährigen Kontrolle der Winterquartiere von Fledermäusen. Erfreulicherweise konnten dieses Jahr etwas mehr Fledermäuse entdeckt werden. Die Vertreter des Landratsamtes gaben auch Empfehlungen, die das Quartier der Fledermäuse deutlich verbessern würden.

So wird jetzt im Herbsthäuser Keller die Belüftung verbessert. Es gehört ein großes Expertenwissen dazu, um die einzelnen Fledermausarten im Winterschlaf unterscheiden zu können. Bartfledermäuse lassen sich nur an den Zähnen oder dem Penis der Männchen einordnen, was im Winterquartier so gut wie unmöglich ist. Deshalb werden solche „schwierigen“ Arten bei den Zählungen nicht unterschieden, sondern zu einer Gruppe zusammengefasst.

Mit diesen Zählungen wird nicht einmal ein Prozent des Sommerbestandes entdeckt, jedoch sind Bestandsveränderungen erkennbar. So spielten Zwergfledermäuse vor 2004 keine Rolle bei den Winterkontrollen, jetzt sind sie plötzlich in Hohenlohe die größte Gruppe. Auch die Mopsfledermaus ist erfreulicherweise von einer ausgestorbenen Art zur zweithäufigsten Winterkontrollart geworden. Allein die Kleine Hufeisennase ist nachweislich in hiesiger Region ausgestorben.

Leider haben diese fliegenden Säugetiere immer weniger geeignete Winterquartiere, weil ehemalige Bierkeller zerstört werden oder zusammenbrechen. Zudem nimmt die blinde Zerstörungswut zu und werden Schutzmaßnahmen für die auf der Roten Liste stehenden Insektenvertilger kaputt gemacht. Jedoch geben die Kontrollen nur einen groben Einblick, weil nur dort geschaut werden kann, wo Menschen auch Zugang haben. Es ist gut, wenn weiterhin möglichst viele Quartiere begangen werden können. Nur so kann ein halbwegs gesicherter Überblick über die Situation gewonnen werden.

Die Fledermäuse haben zum Teil ein sehr lockeres und derbes Liebesleben. Die Fortpflanzung vollzieht sich etwa bei der Wasserfledermaus im September, sobald sich die Tiere im Winterquartier befinden. Mit einem Biss in den Nacken wird das Weibchen vom Männchen für die Paarung aufgeweckt. Eheliche Treue wird kaum eingehalten, denn ein Weibchen paart sich meist mit mehreren Fledermausmännchen.

Die Eizellen werden nicht gleich nach der Paarung befruchtet. Dies vollzieht sich erst nach Beendigung des Winterschlafes im März. Die Tragezeit der Weibchen ist vom Nahrungsangebot und der Fledermausart abhängig und liegt zwischen 40 und 70 Tagen.

Meist sind es Einzelkinder. Aber die Jungtiere sind nicht einsam, denn mehrere Muttertiere versammeln sich zur Aufzucht des Nachwuchses in sogenannten „Wochenstuben“. Hier werden die Jungtiere rund sechs bis acht Wochen lang gestillt, bevor sie das Fliegen und das Jagen von Insekten von ihren Müttern erlernen.

Auch wenn gerade über den Rückgang der Insekten geredet wird, dann wird vergessen, dass Raubwürger, Rotkopfwürger, Steinkauz oder Wiedehopf weitgehend verschwunden sind. Die Großinsektenfresser gingen als erstes – dann Braunkehlchen, Trauerschnäpper, Grauschnäpper, Gartenrotschwanz und andere mehr. Der Bestand der Feldlerche ist um 50 Prozent reduziert.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.02.2018