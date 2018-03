Zahlen im Kreis konstant

Anzeige

Unverändert gegenüber dem Vergleichszeitraum blieb in der Region mit 10,4 Tagen die durchschnittliche Krankheitsdauer pro Fall. Mit 10,5 Prozent entsprach der Main-Tauber-Kreis diesem Trend.

Atemwegserkrankungen häufig

Atemwegserkrankungen wurden am häufigsten gemeldet. Mit einem Zuwachs von 0,5 Prozent auf 24,3 Prozent verzeichneten sie in Heilbronn-Franken ein höheres Plus als die anderen großen Diagnosebereiche.

Auf Platz zwei folgten die Krankheitsarten Muskel/Skelett mit 15,5 Prozent, Verdauung mit 7,9 Prozent und Verletzungen mit 6,9 Prozent. Bezogen auf die Dauer der Erkrankungen belegten die Befunde Muskel/Skelett mit 23 Prozent Platz eins, vor den Beschwerden an den Atemwegen mit 13,3 und der Psyche mit 10,5 Prozent. Eingegangen in den Fehlzeiten-Bericht sind die Daten von 230 336 AOK-Mitgliedern.

„Die Unternehmen haben zwar Statistiken, aber keine Diagnosen. Die bekommen sie von uns. Jede Firma, die mehr als 50 Versicherte hat, kann den Bericht, aufgeschlüsselt nach verschiedensten Parametern, erhalten“, sagt Liane Pöhlmann. Sie ist für das betriebliche Gesundheitsmanagement bei der Gesundheitskasse zuständig ist. aok

