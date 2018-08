Zahlreiche weinselige Veranstaltungen

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ bietet auch in den kommenden Wochen und Monaten tolle Angebote. Passend zum Schwerpunktthema „Taubertal – kulinarisch erleben“ gibt es zahlreiche weinselige Termine und Outdoor-Aktivitäten, die den Aufenthalt an Tauber und Main krönen.

Ausklang bei einem Schoppen

Das „Liebliche Taubertal“ hat in diesem Jahr das Schwerpunktthema „Taubertal – kulinarisch erleben“ ausgerufen. Unter diesem Motto können beispielsweise im Sommer „Schneeballen gebacken“ oder der „Fränkische Brezelknoten“ erlernt werden. „Es wurden buchbare Arrangements für diese tollen Erlebnisse geschaffen. Dabei kann beispielsweise auch die Herstellung von Rosenlikör erprobt werden“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig.

Nach einer Radtour oder Wanderung bietet es sich an, zum Ausklang des Tages dem Taubertäler Wein zuzusprechen. Hierzu stehen im August und September zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. So gibt es beispielsweise das Rothenburger Weindorf oder das Taubertäler Weindorf in Bad Mergentheim. Weinfeste gibt es in Unterschüpf und Wittighausen.