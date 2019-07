Zentrale Frage: Ist das Kopftuch erlaubt?

Integration funktioniert am besten am Arbeitsplatz. Davon ist Mareike Löffler überzeugt. Mit dem „Frauen-Bus-Projekt“ ermöglicht sie ein Schnuppern in ganz unterschiedliche Betriebe.

Main-Tauber-Kreis. „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für geflüchtete Frauen sehr wichtig, wenn es darum geht, eine Arbeit aufzunehmen“, sagt Mareike Löffler. Sie ist Integrationslotsin von Kolping Bildung und Soziales, ein Projektpartner des Integrationsnetzwerks Hohenlohe-Main-Tauber. Deshalb hat sie das „Frauen-Bus-Projekt“ auf den Weg gebracht. Es soll einen Einblick in Unternehmen ermöglichen, die vom Minijob bis zur Ausbildung eine breite Bandbreite an Beschäftigungsmöglichkeiten offerieren.

Erster Betrieb an diesem heißen Morgen ist McDonalds in Tauberbischofsheim. Steffen Prietzel, Bezirksleiter bei der Systemgastronomie Peter Bohnet, hat sich Zeit genommen, um die kleine Delegation in die Arbeitswelt des Schnellrestaurants einzuführen. Rund 300 Mitarbeiter in fünf Restaurants mit ganz unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen weist die im Main-Tauber- und Main-Spessart-Kreis agierende Systemgastronomie auf. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von vier Stunden am Tag über Vollzeit bis zum Springerjob.

„Wir versuchen, auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter einzugehen“, so Restaurantmanagerin Tatjana Herchenreider. Sie erstellt die Arbeitspläne und teilt ihre 35-köpfige aus zehn Nationen stammende Mannschaft ein. Wenn ein Kind einmal krank sei und jemand deshalb nicht kommen könne, suche sie nach Ersatz, erläutert sie. In der Regel klappe das gut.

Steffen Prietzel erklärt genau, wie bei McDonalds gearbeitet wird. Er führt vor, dass die Bratzeiten der Fleisch-Pattys sekundengenau programmiert werden und die Schichtung der unterschiedlichen Burger auch grafisch dargestellt ist. „Bei uns macht jeder Mitarbeiter alles“, fügt er an. Das reiche vom Zubereiten von Mahlzeiten über das Bedienen und Abräumen bis zum Putzen. Für die Frauen kein Problem.

Nur bei der Frage, ob in dem Schnellrestaurant auch mit Kopftuch gearbeitet werden dürfe, ergibt sich ein Ausschlusskriterium. „Wir haben unsere Richtlinien und unsere Standards, die umgesetzt werden müssen“, erläutert der Bezirksleiter. Dazu gehöre die Pflicht, eine vom Haus gestellte Kopfbedeckung zu tragen, die nach der Arbeit entsorgt werde.

Den Hindernisgrund Kopftuch sieht Peter Weber, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei in Königshofen, nicht. „Na klar geht das. Hauptsache Kopfbedeckung“, antwortet er auf die zaghafte Frage der 24-jährigen Reem aus Syrien.

Ihre Augen leuchten, als sie die reisigen Backstuben, die großen Maschinen und die vielen unterschiedlichen Teige sieht. Außerdem riecht es gut. „Bei uns wird noch handwerklich gearbeitet“, betont Weber. Er erklärt, wie wichtig das Reifen des Teiges sei, um bei Brötchen die feine Krume zu erzielen. Zwölf bis 16 Stunden werden dafür, je nach Gebäck oder Weck, einkalkuliert. „Was heute hergestellt wird, kommt morgen in den Ofen“, erklärt er das Prinzip. Gefrorene Teiglinge, die vor Ort im Geschäft aufgebacken werden, gibt es bei ihm nicht.

„Wir haben ganz viele Zeitmodelle“, erläutert Sylvia Buchmann die Arbeitspraxis in der Bäckerei Weber. Auch Minijobs sind möglich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Ausbildungsberufe Bäcker und Konditor an. Arbeitsbeginn in der Konditorei ist häufig um 1 Uhr, Schichtende um 8 oder 9 Uhr am Morgen.

Bei den Ausbildungsberufen sei nicht nur die Praxis gefragt, erklärt Sylvia Buchmann und zeigt am Beispiel eines Auszubildenden, was in der Berufsschule gefordert wird. Das deutsche duale Ausbildungssystem ist den Frauen noch fremd. Dass gute Deutschkenntnisse – mindestens B1 – Voraussetzung für eine Lehre sind, gibt sie den Frauen mit auf den Weg. „Sonst schaffen Sie die Schule nicht“, bremst sie zu hohe Erwartungen.

Dritter Betrieb an diesem Vormittag ist das E-Center Dürr in Tauberbischofsheim. „Unser E-Center ist familiengeführt. Wir arbeiten als selbstständige Kaufleute“, informiert Florian Dürr. 80 Mitarbeiter hat das Unternehmen, die sehr flexibel in ihrer jeweiligen Abteilung arbeiten. Kasse, Information, Waren auffüllen, Obst und Gemüse, Joghurt- und Milchprodukte sowie Bedientheke lauten die unterschiedlichen Bereiche. Besonders nach Fachverkäuferinnen für Fleisch, Wurst und Käse besteht Bedarf. „Da könnten wir fünf einstellen“, so Dürr. Erfahrungen über die Kundenakzeptanz von kopftuchtragenden Musliminnen hat er bislang noch nicht gemacht.

Die 19-jährige Aya ist momentan auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, Reem kann sich sowohl eine Lehre als auch eine Arbeitsstelle für ungelernte Kräfte vorstellen. Beide wissen jedoch, dass für jedwede Arbeit Sprachkenntnisse wichtig sind. Lernen, soviel ist klar, hat oberste Priorität.

Für Mareike Löffler ist das „Frauen-Bus-Projekt“ in jedem Fall ein Erfolg, auch wenn die Teilnehmerzahl gering war, weil viele Frauen durch Integrationskurse gebunden sind. Dennoch möchte sie ihr Klientel als Multiplikatoren einsetzen, um ihnen Chancen vor Ort aufzuzeigen.

Begeistert ist sie von der Bereitwilligkeit der Unternehmen, ihre Türen zu öffnen und vom Omnibusunternehmen Nitschke für die kostenfreie Überlassung des Busses.

