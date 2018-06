Zimmer sind online buchbar

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die Übernachtungsangebote in der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ sind online buchbar. Der Tourismusverband stellt den Zimmeranbietern dabei vielfältige digitale Vertriebswege zur Verfügung. Interessierte Betriebe können sich mit dem Verband in Verbindung setzen. Der Verband hat hierzu eine Vereinbarung mit der „Bayern Reise & Service“ in Regensburg getroffen. Das Unternehmen stellt die Hotels, Pensionen, Privatzimmer und Ferienwohnungen auf die Online-Buchungskanäle ein. Die Onlinebuchbarkeit ermöglicht es Gästen, bequem zu Hause am Bildschirm die Unterkunft auszuwählen und sofort zu buchen. Dies ist auch unterwegs beispielsweise über Smartphones möglich.

Für die Betriebe fällt eine Provisionszahlung nur bei erfolgter Buchung an. Seitens des Tourismusverbandes werden keine Kosten erhoben. Der Tourismusverband schult interessierte Betriebe in der Handhabung. Häuser, die sich für diese auf Zukunft ausgerichtete Buchungsmöglichkeit interessieren können sich beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ unter Telefon 0 93 41/82 58 05 und -58 06, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet: www.liebliches-taubertal.de melden. tlt