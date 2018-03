Zug der Zeit nicht verpassen

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Etwa ein Mal im Jahr stellt der Leiter der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Campus Bad Mergentheim, Professor Seon-Su Kim, dem Kreistag die aktuelle Situation seiner Bildungseinrichtung vor. Bei der Kreistagssitzung am Mittwoch in Gerlachsheim beleuchtete er die Herausforderungen durch die Digitalisierung, der er mit neuen Studiengängen begegnen will. „Kompetenzcluster Digitalisierung für den ländlichen Raum und den Mittelstand“ lautet sein Arbeitstitel.

„Ich will nicht, dass der ländliche Raum abgehängt wird“, so Kim. Deshalb möchte er gemeinsam mit Experten und Studierenden standortübergreifend an Lösungen arbeiten. Um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, Big Data, künstliche Intelligenz oder das Smart Home kann es in diesen „Open Labs“ ebenso gehen wie um neue Geschäftsmodelle.

Auch weiche Faktoren wie die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, Lernen und Arbeiten oder Werte sollen eine Rolle spielen. „Wie kommen die Menschen mit der Digitalisierung klar“, lautet für Kim eine ganz zentrale Frage. Der Campuschef will bei diesen Themenfeldern ganz vorn mit dabei sein. Denn wenn neue Studiengänge aufgebaut werden, müsse man aufpassen, dass nicht alles nach Heilbronn oder Stuttgart abwandere. Sei Bad Mergentheim nicht mit am Start, könne es sein, dass der Campus in zehn oder 15 Jahren keine Bedeutung mehr habe. „Wir sind jetzt schon spät dran“, sagte Kim mahnend.