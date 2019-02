Zugriff auf mehr Informationen bei Einsätzen

Neue Smartphones sollen die Polizeiarbeit beim Polizeipräsidium Heilbronn erheblich professionalisieren. Polizeipräsident übergab nun die ersten Exemplare.

Odenwald-Tauber. „Mit diesen Handys geben wir unseren Kollegen ein tolles Arbeitsmittel in die Hand, dass die Polizeiarbeit erheblich professionalisieren wird“, freute sich Polizeipräsident Hans Becker bei der Übergabe der ersten Smartphones im Polizeipräsidium Heilbronn an seine Kollegen vom Streifendienst.

In Vertretung aller Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Heilbronn wurden vom Präsidenten Becker am Dienstag die ersten Smartphones an jeweils an eine Streifenwagenbesatzung aus Weinsberg und aus Heilbronn übergeben.

Ende 2016 wurde das Projekt ‘Mobile IT’ bei der Polizei Baden Württemberg eingerichtet, insbesondere um die im Streifendienst, bei der Unfallaufnahme und dem Kriminaldauerdienst eingesetzten Polizisten zu unterstützen.

Die besonderen Anforderungen bei den Geräten an die Datensicherheit waren eine große Herausforderung, die aber gemeistert wurden. Bevor aber die speziell konfigurierten Geräte an die Polizeidienststellen im Land übergeben werden konnten, waren neben umfangreichen Vorarbeiten ein erfolgreich durchgeführter Praxistest bei den Polizeidienststellen Aalen, Ludwigsburg und Reutlingen entscheidend dafür, jetzt insgesamt 1000 Smartphones an die Polizei Baden-Württemberg landesweit auszuliefern.

Die Smartphones wurden bereits Ende letzten Jahres in Stuttgart offiziell von Innenminister Strobl an die Polizei übergeben. „Vom Projektstart 2016 bis zur Ausrollung hat es zwar etwas gedauert, aber dafür haben die Geräte eine große Qualität und sind vor allem sehr praxistauglich“, so Polizeipräsident Becker. Über dieses dienstliche Smartphone gibt es nun die Möglichkeit, bereits im Einsatz vor Ort auf die polizeilichen Informationssysteme zuzugreifen, Fahndungsbestände zu überprüfen und sogar Einwohnermeldedaten abzufragen. Auch ist ein gesicherter Austausch von Fahndungsbildern und sonstigen Informationen mit dem Führungs- und Lagezentrum sowie anderen Streifen und Dienststellen möglich.

Die so vor Ort, zum Beispiel an Unfallstellen, Tatorten oder anderen Einsatzörtlichkeiten, durch die Polizeibeamten gefertigten Bilder können gleich direkt auf den PC in der Dienststelle hochgeladen und verarbeitet werden.

Als erstes Bundesland haben zukünftig Polizisten in Baden-Württemberg mittels einer App auf dem neuen Smartphone die Möglichkeit auf das Einsatzleitsystem der Polizei zu zugreifen.

Auf Streife können so in Echtzeit alle Einsatzdaten mitgelesen werden, die zeitgleich über einen Notruf beim Führungs- und Lagezentrum erfasst werden. Auch ist es mit dieser App möglich den Standort der anderen im Einsatz befindlichen Streifenwagen zu sehen.

Eine Koordinierung ist jetzt nicht mehr nur aus dem Lagezentrum, sondern auch direkt vor Ort möglich. Für Bürger wird es in Zukunft ein alltägliches Bild sein, dass der oder die Polizeibeamte(n) an der Unfallstelle oder auch bei einer Personenkontrolle einen Blick in sein dienstliches Smartphone wirft.

Der Beamte spielt beim Einsatz nicht mit dem Handy – es ist das neue Arbeitsmittel.

