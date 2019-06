Main-Tauber-Kreis.Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) gewinnt an Bedeutung. Zum einen hat dies mit der zunehmend älteren und mobil bleibenden Bevölkerung zu tun. Zum anderen ist die Nutzung des ÖPNV auch ein aktiver Beitrag für den Klimaschutz. Die Landkreisverwaltung und die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) sehen deshalb einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auch darin, den Menschen die Angebote näher zu bringen.

Der ÖPNV im Main-Tauber-Kreis setzt sich aus dem Schienenpersonennahverkehr und den Linienbusangeboten zusammen. Die Linienbusangebote sind primär auf den Schülerverkehr ausgerichtet. Dennoch werden durch Fahrpläne und Linienverläufe auch Bedürfnisse des Berufsverkehrs sowie Möglichkeiten für Einkäufe, Arztbesuche und Freizeit berücksichtigt. „Alle unsere Angebote werden ganzheitlich betrachtet und zudem auf das Zusammenwirken von Schiene und Straße abgestimmt“, sagt Dezernent Jochen Müssig vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Gemeinsam mit Thorsten Haas nimmt er die Geschäftsführung der VGMT wahr. Sowohl der Kreisverwaltung und dem Kreistag als auch der VGMT ist es ein Anliegen, auch während der Schulferien sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ein öffentliches Grundangebot der Mobilität anzubieten.

21 Korridore

Deshalb wurde das Ruftaxikonzept entwickelt, wofür der Main-Tauber-Kreis in 21 Korridore unterteilt wurde. „Das Ruftaxi ist eine Ergänzung zum Linienbus und verkehrt in der Zeit zwischen 8 und 22 Uhr“, erklärt Landrat Reinhard Frank. Um das Ruftaxi zu nutzen, muss es zuvor bestellt werden. Ruftaxibuchungen sind an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr möglich. Zu beachten sind lediglich die tagesaktuellen Bestellfristen.

Montags bis samstags an Werktagen ist die Buchung am Tag der Fahrt zwischen 6 und 18 Uhr möglich. Spätestens eine Stunde vor der fahrplanmäßigen Abfahrt muss die Buchung erfolgt sein. Fahrten an Sonn- und Feiertagen müssen spätestens bis 18 Uhr des vorherigen Werktags bestellt sein. Im Ruftaxi gelten die günstigen Tarife des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar. Inhaber von VRN-Halbjahres- und Jahreskarten können das Ruftaxi-Angebot kostenfrei nutzen.

In den Linienbussen werden werktags ab 9 Uhr auch Fahrräder kostenfrei mitgenommen. Dies ist jeweils mit dem Busfahrer abzustimmen. Fahrräder sind allerdings gegenüber Kinderwagen, Rollstühlen oder Rollatoren nachrangig.

Der VRN-Tarif gilt auch vom Main-Tauber-Kreis bis zum Würzburger Hauptbahnhof. Inhaber von Maxx-Tickets können an bayerischen Schultagen ab 14 Uhr mit Bus und Bahn nach Würzburg fahren. An bayerischen Ferientagen und an Wochenenden und Feiertagen gilt das Maxx-Ticket ganztags bis nach Würzburg. Zudem gelten die Maxx-Tickets im VRN verbundweit und berechtigen für Fahrten nach Mosbach, Heidelberg oder Mannheim.

Auch mit den weiteren VRN-Jahreskarten wie dem Rhein-Neckar-Ticket, dem Job-Ticket und der Karte ab 60 ist man im gesamten Verkehrsverbund mobil. Inhaber dieser Karten können alle Busse und Bahnen in der zweiten Klasse sowie die Ruftaxilinien im VRN-Verbundgebiet vom Main-Tauber-Kreis bis zur französischen Grenze sowie im VVM-Übergangsbereich bis zum Würzburger Hauptbahnhof nutzen. Die Karte ab 60 kostet zum Beispiel 532,80 Euro pro Jahr, das sind 44,40 Euro im Monatsabonnement oder pro Tag 1,46 Euro. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.06.2019