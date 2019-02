Zuschüsse für den Wohnungsbau

Main-Tauber-Kreis.Aus dem Förderprogramm „Wohnungsbau Baden-Württemberg 2018/2019“ sind im vergangenen Jahr auch Projekte im Main-Tauber-Kreis unterstützt worden. Darauf weist Landrat Reinhard Frank hin und bezeichnet das Programm als besonders wichtig: „Der Wohnungsmangel ist nicht nur in den Metropolen, sondern auch im Ländlichen Raum im Allgemeinen sowie konkret bei uns im Main-Tauber-Kreis ein wichtiges Thema.“

Konkret wurden 2018 durch das Land 13 Eigentumsmaßnahmen im Main-Tauber-Kreis gefördert. Davon waren sieben Anträge für den Neubau eines Wohnhauses und sechs zum Erwerb einer Immobilie der L-Bank zur Bewilligung vorgelegt worden. Für die Eigentumsmaßnahmen wurden Fördermittel von 2,9 Millionen Euro sowie sonstige Darlehen von 305 200 Euro und somit insgesamt 3,2 Millionen Euro bewilligt.

Zusätzlich wurde von sieben jungen Familien die Ergänzungsförderung der L-Bank in Form eines Tilgungszuschusses mit 98 000 Euro in Anspruch genommen.

Im Bereich des Mietwohnungsbaus im Main-Tauber-Kreis wurden von der L-Bank zwei Anträge mit einer Miet- und Belegungsbindung in Höhe von 62 300 Euro bewilligt. Die Förderung erfolgt in Form eines Vollzuschusses an den Investor, der sich damit zur Vermietung an Personen mit Wohnberechtigungsschein verpflichtet.

Das neue Förderprogramm „Wohnungsbau BW 2018/2019“ ist am 1. April 2018 gestartet. Informationen erteilen im Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Kreisbauamt, Helga Koch und Esther Hofmann, Telefon 09341/825740 oder 825734.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019