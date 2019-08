Zuschuss für Bettendorffsches Schloss

Durch das Denkmalförderprogramm des Landes Baden-Württemberg werden auch zwei Maßnahmen im Main-Tauber-Kreis, und zwar in Wertheim und in Königheim, bezuschusst.

Main-Tauber-Kreis. „Die Fördergelder für den Erhalt von Baudenkmälern des Landes Baden-Württemberg sind seit vielen Jahren eine wichtige und nachhaltige Maßnahme zum Erhalt unserer heimischen Kulturlandschaft“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Professor Dr. Wolfgang Reinhart anlässlich der am Freitag bekannt gegebenen Zahlen aus der zweiten Tranche mit insgesamt 6,5 Millionen Euro aus dem Gesamtbudget von 15,9 Millionen des Denkmalförderprogramms 2019.

Erhalt der Kulturlandschaft

In dieser zweiten Förderrunde des Jahres sind erneut zwei Projekte aus dem Main-Tauber-Kreis berücksichtigt worden. „Ich freue mich sehr, dass es seit vielen Jahren gute Tradition im Landeshaushalt ist, die Besitzer von Kulturdenkmälern bei der aufwändigen Pflege und dem Erhalt zu fördern. Die Besitzer dieser Bauwerke, unabhängig ob öffentliche Hand oder privat, können sich auf die Unterstützung aus dem Landeshaushalt verlassen“, so Reinhart.

In dieser Förderrunde wurden sowohl die Kilianskapelle in Wertheim für die dort nötige Fassadensanierung mit einem Zuschuss von 84 930 Euro bedacht, ebenso wie in Gissigheim die dort notwendigen Sanierungsarbeiten an Dach und Fassade des Bettendorffschen Schlosses, die mit insgesamt 89 980 Euro bezuschusst werden.

Mit der nun freigegebenen zweiten Tranche der Mittel aus dem Landeshaushalt werden insgesamt 6,5 Millionen Euro an Projekte in öffentlicher und privater Hand ausgeschüttet.

Gerade der ländliche Raum sei hier auf eine Förderung stark angewiesen, um die zahlreichen Denkmäler auch in der Fläche des Landes für die nachfolgenden Generationen erhalten zu können, so Reinhart.

„Es ist eine wichtige Aufgabe, die zahlreichen Kulturgüter unserer Heimat über die Jahrhunderte zu erhalten, so dass auch zukünftige Generationen die Möglichkeit haben, die eigenen Ursprünge zu erforschen“, so Reinhart weiter. Nicht zuletzt würden die Maßnahmen zum Erhalt der alten Stadtbilder im Landkreis beitragen, die besonders auch im touristischen Bereich von großer Bedeutung seien. pmr

