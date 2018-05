Zweitägiger Kurs Digitale Fotografie

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.In der Veranstaltungsreihe „Bronnbacher Akademie“ findet der Kurs „Digitale Fotografie mit der Spiegelreflexkamera“ am Samstag, 9. Juni, und am Sonntag, 10. Juni, ganztägig statt. Er richtet sich an alle, die sich für Fotografie interessieren und es als Hobby betreiben wollen. Die Teilnehmer lernen alle Funktionen rund um ihre Kamera kennen. Dabei werden die Grundlagen wie Zeit, Blende, Schärfentiefe und Bildgestaltung vermittelt. Auf die Wünsche der Teilnehmer wird Kursleiter Jens Kestler ebenfalls eingehen. Voraussetzung für den Kurs ist der Besitz einer digitalen Spiegelreflex- oder System-Kamera oder zumindest aber einer „Bridgekamera“. Der Kurs ist auf zehn Teilnehmer beschränkt. Anmeldungen nimmt Jens Kestler unter der Telefonnummer 0 93 24 / 97 87 14 oder per E-Mail an info@digitalfotokurs.de entgegen. Kosten werden erhoben.