Zweite Bauphase beginnt am 19. Mai

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Auf der Frankenbahn werden seit Anfang April bis zum 3. Juni in zwei Bauphasen die Gleise ausgetauscht. In der zweiten Bauphase ist der Streckenabschnitt Bad Friedrichshall – Osterburken vom 19. Mai bis 4. Juni (5.30 Uhr) für den Zugverkehr gesperrt. Es Änderungen im Regionalverkehr: Die Züge der Frankenbahn (Stuttgart – Würzburg) fallen vom 19. Mai bis 3. Juni zwischen Osterburken – Bad Friedrichshall aus und werden durch Busse ersetzt. Darüber hinaus fallen mehrere Züge zwischen Würzburg/Lauda und Osterburken sowie zwischen Bad Friedrichshall und Neckarsulm/Heilbronn aus. Für einzelne Züge fahren zwischen Lauda und Osterburken Ersatzbusse. RE 19084 (planmäßige Ankunft 23.26 Uhr in Würzburg) fährt vom 19. Mai bis 3. Juni von Lauda bis Würzburg 15 Minuten später. RB 19151 und 19153 (planmäßig 5.02 Uhr und 5.21 Uhr ab Osterburken) fallen auch am 4. Juni zwischen Osterburken – BadFriedrichshall Hbf aus und werden von Osterburken/Möckmühl bis Bad Friedrichshall durch Busse ersetzt. Die Busse halten nicht immer direkt am Bahnhof. Eine Fahrradmitnahme ist nicht möglich.