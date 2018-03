Alkohol, Drogen und beträchtliche Folgen

Anzeige

Würzburg.Gleich sechs Autofahrer, die unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen standen, haben Streifen der Autobahnpolizei Würzburg-Biebelried im Laufe des Freitags bis zum frühen Samstagmorgen „aus dem Verkehr gezogen“. In zwei Fällen war es dabei sogar zu einem Unfall gekommen, wobei eine Frau leicht verletzt wurde. Zudem stellten die Beamten bei zwei Pkw-Besatzungen noch illegale Betäubungsmittel sowie in einem Fall fest, dass der Beanstandete noch nie in seinem Leben eine Fahrerlaubnis besessen hatte.

Zum ersten Einsatz war es gegen 8.25 Uhr auf der A 3 bei Eisingen gekommen. Hier war ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Kitzingen, der mit seinem Ford Mondeo auf der linken Fahrspur in Richtung Frankfurt unterwegs war, mit hoher Geschwindigkeit auf den Kleinbus einer 27 Jahre alten Frau aufgefahren. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, zog sich die aus dem Kreis Würzburg stammende Ford Transit-Fahrerin ein Hals-Wirbel-Trauma zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro. Da ein Vortest mit dem Alkomaten bei dem Mann eine Alkoholisierung von rund 0,38 Milligramm pro Liter (mg/l)ergab, war bei ihm im Anschluss eine Blutentnahme in der Dienststelle der Verkehrspolizei fällig. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher, so dass er bis auf weiteres kein Fahrzeug mehr führen darf.

Knapp zwei Stunden später war dann ein Berliner, der in einem VW Golf auf der A 3 in Richtung Nürnberg unterwegs war, ins Visier einer Zivilstreife geraten und an der Anschlussstelle Rottendorf einer Kontrolle unterzogen worden. Dabei stellten die Fahnder nicht nur zwei Tütchen mit Marihuana im Gepäck des Mannes fest, sondern auch, dass dieser aktuell unter dem Einfluss dieses Rauschgiftes stand. Auch der 27-Jährige musste sich folglich einer Blutentnahme unterziehen und durfte seine Weiterfahrt erst am späten Abend wieder fortsetzen.