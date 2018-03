Großeinsatz nach Zeugenhinweis

Anzeige

Der Zeugenhinweis löst einen Großeinsatz aus. Rund 200 Einsatzkräfte der Polizei umstellen das Schulgebäude. Die Karolina-Burger-Straße wird für Passanten und den Verkehr gesperrt. „Wir haben eine Verdachtslage und treffen nun Maßnahmen, diese zu überprüfen“, sagt Giertzsch in die Kameras und Mikrofone der zahlreichen Pressevertreter. Das ist zunächst alles.

An den rot-weißen Absperrbändern erscheinen nach und nach immer mehr besorgte Eltern oder Mitschüler der eingeschlossenen Jugendlichen. Melissa, Alma und Zoe stehen bereits seit 9.30 Uhr vor dem Schulgebäude.

„Mein Bruder ist da drinnen“

„Wir hatten die erste Stunde frei, und als wir dann kamen, war da schon die Polizei und hat uns nicht reingelassen“, sagt Melissa, die wie ihre Freundinnen in die 7. Klasse der Realschule geht. Genaue Infos hätten die drei nicht bekommen. „Wir haben nur irgendwas von einem Amoklauf gehört und machen uns große Sorgen, mein Bruder ist da drinnen“, sagt die 13-jährige Alma.

Falsche Gerüchte

Stundenlang harren viele Eltern voller Ungewissheit vor der Schule aus. Über das, was sich im Inneren abspielt, kommen zwischenzeitlich falsche Gerüchte auf.

Der Verdächtige sei in einem Zimmer eingesperrt worden, vermutet ein Vater, nachdem das Handyfoto mit der verbarrikadierten Tür von Kevin Hoecker in Umlauf geraten war. Dieser wiederum berichtet den angespannten Angehörigen aus erster Hand, was ihm seine Mitschüler aus dem Klassenraum der 10c schreiben. „Es geht ihnen soweit gut“, sagt er. „Am Anfang waren sie sehr aufgeregt, aber die Lehrer konnten sie beruhigen.“ Er selbst wäre ebenfalls in die Situation geraten, wenn er etwas früher zur Schule gekommen wäre. „Jetzt bin ich froh, dass ich zu spät kam“, sagt er.

Am frühen Nachmittag dringen laute Jubelschreie aus dem Gebäude. Nach und nach holen Beamte die Schüler aus ihren Klassen und begleiten sie in die nahegelegene Sporthalle des Schulzentrums. Karolina-Burger-Realschule und Heinrich-Böll-Gymnasium werden nach stundenlanger Suche vollständig geräumt. Kurz zuvor hatte Polizeisprecherin Giertzsch Entwarnung gegeben: „Die Gefahrenlage hat sich nicht bestätigt. Im Gebäude wurde keine verdächtige Person festgestellt“, betont sie. Auch Schulleiter Oliver Hornickel richtet sich noch kurz an die Öffentlichkeit und lobt insbesondere die Polizeiarbeit. „Es ist von Anfang an alles ruhig und gesittet abgelaufen“, sagt er. „Wir haben unser Notfallprogramm abgespult und waren gut vorbereitet. Großes Kompliment an das Kollegium und die Schüler.“

Vorfall wird aufgearbeitet

Obwohl letztlich nichts passiert ist, sei die Situation für die Schüler in den Klassen dennoch nicht zu unterschätzen, weshalb geprüft werden müsse, ob spezielle Betreuung nötig sei. „Wir werden den Vorfall auch in den kommenden Tagen noch einmal aufarbeiten und im Unterricht zum Thema machen“, so Hornickel.

Nach dem Ende des Polizeieinsatzes gegen 15.40 Uhr stellt sich heraus, dass auch zwei Schülerinnen den bewaffneten Jugendlichen am Morgen gesehen haben wollen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.03.2018