Jugend musiziert: 33 Mannheimer Schüler erfolgreich

Mannheim.76 Mannheimer Schüler hatten sich im Januar beim 55. Wettbewerb „Jugend musiziert“ für die Teilnahme am Baden-Württembergischen Landeswettbewerb qualifiziert – und 33 von ihnen waren nun dort ebenfalls erfolgreich. Die Ausschreibung umfasste die Solokategorien Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical, Orgel und „Besondere Instrumente“. Ensembles konnten in den Kategorien „Duo: Klavier und ein Streichinstrument“, „Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier“, Schlagzeug-Ensemble, Klavier vierhändig und „Besondere Ensembles mit Werken der Klassik, Romantik, Spätromantik und Klassischen Moderne“ teilnehmen. Die zweite Stufe, der Landeswettbewerb Baden-Württemberg, fand in Bietigheim-Bissingen statt. Hier kamen die Besten aus den 23 Regionalwettbewerben zusammen.

Schüler im Bundeswettbewerb

Insgesamt 38 Preise gingen an die Teilnehmer aus Mannheim. 33 Preise entfielen dabei auf Schüler der Musikschule: 16 erste Preise, 15 zweite Preise und zwei dritte Preise gingen ebenfalls an Schüler der Musikschule. Von den ersten Preisträgern war für die vier jüngsten der Wettbewerb auf der Landesebene zu Ende, weil sie noch nicht zur gesamtdeutschen Endauswahl zugelassen ist. Die anderen zwölf Preisträger erhielten eine „Weiterleitung zum Bundeswettbewerb“. „Dieses hervorragende Abschneiden unserer Schüler belegt die Qualität der Arbeit und musikalischen Ausbildung, die an der Musikschule Mannheim geleistet wird“, lobt Musikschulleiter Bjoern Strangmann.