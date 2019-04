Rekordfahrzeug Blitzen-Benz in Aktion

Speyer.Nur noch wenige Wochen, dann findet in Speyer wieder das Technikfestival für Benzinköpfe und Fans von dröhnenden und skurrilen Fortbewegungsmitteln statt – der „Brazzeltag“. Wer erleben will, wie Rock‘n’Roll auf zwei oder vier Rädern aussieht, der sollte sich den 11. und 12. Mai im Kalender markieren. Das motorisierte Spektakel des Technik Museum Speyer bietet ein vielfältiges Programm mit Shows, Rund- und Demofahrten, Mitmachaktionen sowie Informations- und Händlerstände rund um Oldtimer, Sportwagen oder historische Flugzeuge.

Mit dem Rekordfahrzeug Blitzen-Benz ist dieses Jahr eine regelrechte Rennwagenlegende zu Gast. Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1909 und wurde in Mannheim gebaut. Von den sechs gefertigten Exemplaren überlebten nur drei, wovon eines als Ausstellungsstück in Sinsheim steht. Nach dreijähriger Restaurierung läuft der Wagen nun wieder und ist erstmals beim „Brazzeltag“ in Aktion zu sehen.

Schnellstes Fahrzeug

Der Blitzen-Benz gehört zu den bekanntesten Renn- und Rekordfahrzeugen aller Zeiten. Mit der regulären Karosserie erreichte der Wagen auf der englischen Rennstrecke von Brooklands bereits eine Spitzengeschwindigkeit, doch damit gab sich Benz nicht zufrieden. Ende 1909 wurde der Wagen mit einer sensationellen Stromlinienkarosserie versehen, die alle aerodynamischen Kenntnisse der damaligen Zeit vereinte.

Da nun sogar die Rennstrecke in England für die zu erwartenden Geschwindigkeiten ungeeignet war, entschied man sich, das umgebaute Fahrzeug in die USA zu verschiffen. Dort erreichte Barney Oldfield am 17. März 1910 am Strand von Daytona knapp 212 Stundenkilometer. Ein Jahr später wurde der Blitzen-Benz in Amerika zum schnellsten Fahrzeug der Welt, denn am 23. April 1911 stellte Bob Burman mit 228,1 Stundenkilometern einen neuen Rekord für Landfahrzeuge auf, der bis 1919 ungeschlagen blieb. Somit war das Fahrzeug schneller als jedes Flugzeug und jede Eisenbahn seiner Zeit. Das einzig schnellere von Menschenhand geschaffene Objekt war damals eine Gewehrkugel.

2011 wurden erstmals Transportflugzeuge der Deutschen Luftwaffe vom Typ Transall C 160 ausgemustert. Die erste Maschine davon landete am 12. April 2011 in Speyer, und es war damals geplant, dass das Flugzeug zukünftig die Luftflotte der Technik Museen ergänzt und als Ausstellungsstück das Museumsgelände „verschönert“.

Transall zu bewundern

Jahre später hatten Peter Horsch (Flugwerk Mannheim) und Markus Willimek (ehemaliger Bordtechniker) die Idee, dem mächtigen Flugzeug wieder Leben einzuhauchen. Gesagt – getan! Über mehrere Monate hinweg kümmerten sich die beiden Flugzeug-Fans um die „Trall“ – und es klappte. Das Ergebnis kann man beim „Brazzeltag“ sehen, hören und spüren. Neben Führungen im Flugzeug wird die Maschine auch gestartet – ein Erlebnis für alle Sinne und ein Muss für jeden Flugzeug-Fan. Ausführliche Informationen zum Programm, den Eintrittspreisen, Parkmöglichkeiten oder Fanartikeln gibt es unter www.brazzeltag.de nachzulesen.

Die Technik Museen Sinsheim Speyer zeigen zusammen auf mehr als 200 000 Quadratmetern über 6000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. An 365 Tagen im Jahr geöffnet, ziehen die Museen über eine Million Besucher im Jahr an. Eine besondere Sensation sind die beiden Imax-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das Imax 3D Kino exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood Blockbuster präsentiert, werden im Imax Dome Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert. Vom gemeinnützigen Auto-Technik-Museum getragen, gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 3000 Mitglieder an.

Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch die Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet, berichtetn die Verantwortlichen der Museen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019