10 000 Euro an „Herrn Braun“

Neckar-Odenwald-Kreis.Wieder haben Enkeltrickbetrüger im Kreis zugeschlagen. Ein älteres Ehepaar aus Mosbach wurde am Mittwoch Opfer dieser Masche. Gegen 10 Uhr hatte ein männlicher Anrufer beim Ehepaar angerufen und sich als Neffe des Ehemannes ausgegeben. Er täuschte vor, dringend 20 000 Euro für eine Anzahlung zum Kauf einer Wohnung zu benötigen. Da er selbst zur Geldabholung nicht kommen könne, würde ein Mitarbeiter des beauftragten Notars, ein gewisser „Herr Braun“, das Geld abholen. Gegen 16 Uhr traf sich der Geschädigte mit dem angeblichen „Herrn Braun“ im Gartenweg 20 in Mosbach, in der Nähe des dortigen Cafés, und übergab diesem 10 000 Euro. Von „Herr Braun“ liegt folgende Personenbeschreibung vor: circa 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, normale Statur, kurze schwarze Haare, Oberlippenbart, brauner Teint, bekleidet mit schwarzer Hose, hellem Hemd, ärmellose Weste, sprach deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent. Hinweise gehen das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019