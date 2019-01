Mosbach.Unbekannte zerstörten im Zeitraum von Freitag bis Dienstag auf dem Parkplatz eines Gebrauchtwagenhändlers im Neckarelzer Hohlweg gleich 14 Autoreifen. Die Reifen waren an acht Fahrzeugen angebracht, so die Polizei. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1400 Euro. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 06261/8090 an das Polizeirevier Mosbach wenden.

