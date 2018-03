18-Jähriger schloss sich mit Messer ein

Anzeige

Mosbach.Weil ein junger Mann sich selbst mit einem Messer zu verletzen drohte, musste das Spezialkommando der Polizei vorgestern Nachmittag gegen 16 Uhr auf dem Gelände der Johannes-Diakonie in Mosbach tätig werden.

Der 18-jährige Flüchtling aus Afghanistan war nach Angaben der Polizei in der Gemeinschaftsunterkunft auf dem Areal der Einrichtung untergebracht und erhielt nach einem Vorfall am Mittwochvormittag einen Verweis.

Diesen ignorierte er offenbar und kam am Mittag in die Einrichtung zurück. Mit einem Messer bewaffnet schloss er sich in ein Zimmer ein und weigerte sich, den Raum zu verlassen, während er gleichzeitig androhte, sich etwas anzutun. Durch verschiedene Gespräche mit