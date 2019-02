1919 spielte immer wieder eine besondere Rolle

Mosbach.Marie Juchacz liegt ihr besonders am Herzen, die Sozialreformerin und -demokratin kam aus armen Verhältnissen und war nicht die Tochter reicher Eltern, dazu geschieden und alleinerziehend. Attribute, die Anfang des 20. Jahrhunderts alles andere als hilfreich waren für den Lebensweg einer Frau.

In Kürze jährt sich der Tag, an dem Juchacz die erste Rede einer Frau 1919 im Reichstag hielt, wusste Unda Hörner, Schriftstellerin, Journalistin und Übersetzerin. Und Juchacz auch Arbeiter-Wohlfahrt-Gründerin, gehörte zu den Frauen, die 1919 zum ersten Mal in die Deutsche Nationalversammlung gewählt worden waren. Dass sie dafür durchaus nicht den Männern danken müsse, diese Ansicht vertrat Juchacz entschieden.

Das Jahr spielt an dem Abend in der Mediathek in Mosbach immer wieder eine besondere Rolle. Und diese Jahreszahl findet sich im Titel eines Buches von Unda Hörner, das im Rahmen ihrer Lesung einen besonderen Stellenwert hat: „1919 – Das Jahr der Frauen“, mit dem sie nun anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Frauenwahlrecht“ in Mosbach zu Gast war.

Sie habe den weiten Weg aus Berlin, wo sie lebt, nicht gescheut, freute sich ganz besonders Mediatheksleiter und Gastgeber Raimar Wiegand, der die Gäste willkommen hieß. Die Veranstaltung fand statt in Kooperation mit der Beauftragten für Chancengleichheit des Neckar-Odenwald-Kreises, Angelika Bronner-Blatz.

Zurück zum Jahr 1919, dem Jahr der Frauen: Ursprünglich hatte Hörner gar nicht die Absicht gehabt, über dieses Jahr ein Buch zu schreiben. Ihr Thema hatte zunächst eher die Bauhausbewegung sein sollen, wie sie später freimütig einräumte.

Auch das Bauhaus kann in diesem Jahr auf 100 Jahre Geschichte zurückblicken. Doch bei Recherchen zu diesem Thema tauchten nicht nur interessante Frauengestalten auf, sondern mit ihnen auch die Jahreszahl 1919. So heftete sich Hörner denn an die Fersen von Hannah Höch, Käthe Kollwitz, Else Lasker-Schüler, Mary Wigmann oder Marie Curie. Kollwitz beispielsweise wurde als erste Professorin an die Berliner Akademie der Künste berufen und die Physikerin und Chemikerin Marie Curie gründete im selben Jahr ihr radiologisches Institut.

Hörner, die studierte Germanistin und Romanistin, hatte die Handlung ihres Buches nicht an den bekannten Namen ausgerichtet, sondern folgte mit geschärftem Blick dem Lauf des Jahres 1919 Monat für Monat. Die Schriftstellerin hat sozusagen Blut geleckt und eine Spur aufgenommen, die sie nicht mehr losließ und bei deren Verfolgung ihr das seinerzeit zweimal am Tag erscheinende Berliner Tageblatt, als Recherchemedium heute digitalisiert, eine unerschöpfliche Quelle ist.

Mit der Ermordung Rosa Luxemburgs im Januar begann das Jahr gleich mit einem tragischen Paukenschlag. Diesem traurigen Auftakt stellt Hörner aber die Silvesterfreude der Berliner gegenüber: „Das Tanzverbot war aufgehoben, die ganze Stadt war auf den Beinen. Die Luft wie elektrisch geladen, der Boden in Berlin glühte“.

Alles war offen, keiner vermochte zu sagen, wie die Siegermächte mit Deutschland verfahren werden. Und mit der Wahl der Deutschen Nationalversammlung bekamen die Frauen zum ersten Mal das passive und aktive Wahlrecht, das diese gleich rege nutzten. Immerhin gingen 82 Prozent der Frauen damals zur Wahl. Und sie erreichten einen Frauenanteil von zehn Prozent. In Gestalt von Alma Mahler-Werfel nahm Hörner dann wieder Kurs auf die Bauhausbewegung. Die Hochschule für Gestaltung, wie die Bauhausschule damals in Weimar offiziell hieß, wurde am 1. April 1919 gegründet. Frauen konnten sich dort gleichberechtigt einschreiben, was Adelgunde – kurz Gunta – Stölzl tat.

Sie entwickelte sich zu einer wegweisenden Weberin und Textildesignerin und beschrieb die herrschende Aufbruchstimmung folgendermaßen: „Nichts Hemmendes ist an meinem Leben, kann mirs gestalten wie ich will“, so Stölzl.

Hörners Zeitreise bot den Gästen einen überaus lebendigen Querschnitt der unterschiedlichsten Frauenschicksale des Jahres 1919. Nach reger Diskussion resümierte die Schriftstellerin, dass Frauen sich damals zu „Gefährtinnen im Geiste“ zusammen geschlossen hatten. Und was sie heute oft vermisse, sei „die pazifistische und sozialistische Antriebsfeder“, die Frauen wie Höch oder Kollwitz damals bewegte und die alles zusammenhielt. Und die auch Juchacz und ihre Schwester Elisabeth Röhl zusammenführte, um das Leben als alleinerziehende Frauen leichter meistern zu können.

Die Veranstaltung in der gut besuchten Mediathek war ein kompakter kleiner Abend, der zwar mehrheitlich Frauen zusammenführte, bei dem aber auch der eine oder andere Mann zu sehen war. hil

