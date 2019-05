2000 Euro für die Freilichtspiele

Mosbach.Die Freilichtspiele Kleiner Odenwald leisten mit ihren jährlichen Theateraufführungen im Birkenhof in Schwarzach einen wesentlichen Beitrag zum attraktiven kulturellen Angebot in der Region. Das Repertoire des Theaters ist ebenso vielseitig wie anspruchsvoll und erfreut sich einer großen Beliebtheit.

Seit 1993 finden jährlich Freilichtaufführungen statt, ursprünglich unter dem Namen „Theater im Birkenhof“. Nach einer zweijährigen Spielpause gründete im Sommer 2015 der „harte Kern“ der Spielergruppe die „Freilichtspiele Kleiner Odenwald“ mit dem Bühnennamen „KleinOd“.

Für die Spielsaison 2019 spendete die Stiftergemeinschaft Sparkasse Neckartal-Odenwald im Mai einen Betrag in Höhe von 2000 Euro. Diesen überreichten Sparkassendirektor Michael Krähmer, Vorstandsmitglied der Stiftergemeinschaft, und Geschäftsstellenleiter Michael Reinmuth in der Sparkassen-Geschäftsstelle Aglasterhausen an die Vorstandsvorsitzende der „Freilichtspiele Kleiner Odenwald“, Gudrun Polit.

Die Sparkasse und die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Neckartal-Odenwald sind seit Jahren ein verlässlicher Förderer der Freilichtspiele Kleiner Odenwald.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019