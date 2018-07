3000 Euro überreicht

Anzeige

Mosbach.Einen Betrag in Höhe von 3000 Euro hat die Firma Motip Dupli mit Sitz in Haßmersheim für den Mosbacher Sommer gespendet. Tobias Hornung, Marketingleiter des Unternehmens, traf sich dazu im Mosbacher Rathaus mit Bürgermeister Michael Keilbach, dem Dezernenten für den Bereich Kultur, um ein Sponsoring zu vereinbaren. Die Leiterin des Kulturamtes, Christine Funk, freute sich sehr, dass die Firma zu den langjährigen engagierten Partnern gehört. Gemeinsam mit Keilbach dankte sie dem Unternehmen für deren großzügiges Engagement. Motip Dupli fördert schon seit 2004 besonders das Internationale Straßentheater, das inzwischen zu einer der beliebtesten Veranstaltungen des Mosbacher Sommers avanciert ist. Das Geld sei gut angelegt, ist man überzeugt, denn so könne ein für die ganze Region attraktives Festival den Standort stärken.