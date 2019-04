3200 Euro als „Notgroschen“ für Auszubildende

Mosbach.Cornelia Felleisen ist im Berufsbildungswerk (BBW) Mosbach-Heidelberg der Johannes-Diakonie keine Unbekannte. Fällt ihr Name, denkt man an eine Frau mit herausragendem sozialem Engagement und an eine begnadete Bäckerin, die mit ihrer warmherzigen und positiven Art ein Vorbild für andere ist.

Wochenlang gebacken

Bereits zum dritten Mal hatte die Mutter eines Sohnes, der im BBW eine Ausbildung im Fachbereich Metalltechnik absolviert, beim Weihnachtsmarkt der Johannes-Diakonie im Mosbacher „fideljo“ Wildbratwurst, Plätzchen und Weihnachts-Deko verkauft – alles aus eigener Wildtierhaltung und eigener Produktion. Den Erlös spendete Cornelia Felleisen schließlich an das BBW.

Kiloweise hatte die Katzentalerin Mehl, Butter, Zucker, Eier eingekauft und wochenlang zuhause geknetet, gebacken und verziert. Sie kam sogar in die BBW-Lehrküche, um angehenden Hauswirtschafterinnen ihr Know-how zu vermitteln. Bis schließlich Kiste um Kiste Vanillekipferl, Schoko-Mandel-Berge, Schneetaler und weitere Plätzchensorten liebevoll verpackt reißenden Absatz fanden.

Mit 3200 Euro wurde ein neuer Umsatzrekord aufgestellt. Insgesamt hat Cornelia Felleisen damit in den vergangenen drei Jahren stolze 7300 Euro erarbeitet und dem BBW gespendet.

Das Geld werde auch in diesem Jahr wieder für die Aktion „Notgroschen“ verwendet, so BBW-Leiter Manfred Weiser bei der Spendenübergabe. Damit wird jungen Auszubildenden geholfen, die auf dem Weg in ein selbstständiges Leben finanzielle Unterstützung benötigen.

Herausragende Leistung

Weiser sowie Andrea Kronawetter und Jessica Hodbod vom Sozialpädagogischen Dienst des BBW dankten Cornelia Felleisen sowie deren Mann Mathias und Sohn Fabian, die Ehefrau und Mutter tatkräftig unterstützt hatten.

„Herausragend, was Sie wieder geleistet haben“, sagte Weiser. „Ihr Engagement für unsere Jugendlichen ist großartig.“

