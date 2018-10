51 Jahre im Dienste der Finanzen

Nach fünf Jahrzehnten in der Finanzverwaltung ist Gerhard Schweikert in den Ruhestand verabschiedet worden.

Mosbach. Beim Finanzamt Mosbach wurde Oberamtsrat Gerhard Schweikert nach 51 Jahren Dienst in der Finanzverwaltung von Baden-Württemberg in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Zahlreiche Kollegen und Wegbegleiter ließen es sich nicht nehmen, ihrem geschätzten Kollegen zu danken und ihm alle guten Wünsche für den nächsten Lebensabschnitt mit auf den Weg zu geben.

Mit zwei Liedbeiträgen eröffnete der Finanzamtschor Mosbach unter Leitung von Rupert Laible die Feierstunde, an der Schweikert erstmals als Zuhörer vor „seinem Chor“ stand, bei dem er sonst selbst als Sänger und Organisator an vorderster Front aktiv dabei ist.

Der leitende Regierungsdirektor Stefan Dreyer hieß die zahlreichen Kollegen sowie den ehemaligen Vorsteher Werner-Willi Pfisterer willkommen, um sich gemeinsam von einem geschätzten Kollegen zu verabschieden. Schweikert habe das Miteinander im Finanzamt Mosbach auch als Mitglied und Vorsitzender des Personalrates und der Kultur- und Sportgemeinschaft in vielen Bereichen positiv mitgestaltet. In persönlichen Worten ging er auf dessen beruflichen Werdegang ein, der am 2. Januar 1967 beim Finanzamt Mosbach begann. Er dankte ihm für seine geleistete Arbeit und überreichte ihm die Urkunde des Landes Baden-Württemberg, mit der Schweikert zum 1. Oktober in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Personalratsvorsitzender Wilfried Bauch würdigte im Namen aller Bediensteten das vielfältige Engagement des scheidenden Kollegen, der nicht nur als Personalratsvorsitzender 21 Jahre lang mit seinem stillen und unaufgeregten Wesen viel erreichen konnte. Er sei einem dabei stets als Mensch begegnet. 30 Jahre war Schweikert Organisator, Initiator, Gestalter sowie Hüter des Wohls und der Rechte der Beschäftigten im Personalrat beim Finanzamt Mosbach. Trotz stetem Wandel in der Finanzverwaltung und der steuerlichen Herausforderungen sei es ihm auch im außerdienstlichen Bereich gelungen, seine Kollegen kameradschaftlich und kollegial zu verbinden, sagte Bauch.

Nach einem weiteren Lied würdigte Walter Knapp als Sprecher des Sachgebietes und der Kultur- und Sportgemeinschaft die Verdienste und das Engagement seines scheidenden Kollegen, der über den Ruhestand hinaus der Kultur- und Sportgemeinschaft als deren Vorsitzender erhalten bleibt. Ein gutes Miteinander und ein effektives Arbeitsklima seien immer mit an erster Stelle gestanden.

Lebendige Einrichtung

Seit 1984 ist Schweikert Vorsitzender und entwickelte dabei die Gemeinschaft zu einer lebendigen Einrichtung, die das Finanzamt über den Chorgesang und den Fußballsport öffentlichkeitswirksam nach außen vertrat. Als Sachgebietsleiter schuf Schweikert durch seine ganz eigene Art immer wieder eine angenehme Arbeitsatmosphäre und war stets ein verständnisvoller Vorgesetzter. Knapp wünschte dem „Boss“ im Namen des Sachgebietes, wie schon seine Vorredner, für den weiteren Lebensweg alles Gute.

Dank und gute Wünsche sprach Agathe Laaber als Sprecherin des Gesundheitszirkels ihrem scheidenden Kollegen aus. Sie würdigte ebenfalls sein Engagement in diesem Bereich, der als wichtiger Bestandteil über das körperliche Wohlbefinden den Kollegen einfach guttue. Persönliche Worte des Dankes fand auch der ehemalige Vorsteher Werner-Willi Pfisterer für seinen langjährigen Kollegen und Weggefährten.

Regierungsdirektorin Xenia Fietzke schloss sich im Namen ihrer Sachgebietsleiterkollegen den Worten ihrer Vorredner an. Besonders als junge Kollegin wusste sie den Rat ihres doch etwas älteren Kollegen und den angenehmen Umgang immer zu schätzen. Als Zeichen des Dankes überreichte sie im Namen der Sachgebietsleiter, seines Sachgebietes, des Gesundheitszirkels sowie der Kultur- und Sportgemeinschaft eine ganze Fülle von Abschiedsgeschenken an Schweikert. Darunter ein Fotobuch, das ihn immer wieder an die Zeit beim Finanzamt Mosbach erinnern wird.

Nicht leicht fielen vor einem letzten Liedbeitrag die Abschiedsworte des Verabschiedeten selbst. In seiner ruhigen und unaufdringlichen Art blickte er dankbar auf ein 51-jähriges, erfülltes Berufsleben zurück. Eine Geschichte mit vielen persönlichen Erlebnissen und Veränderungen – es war spürbar, wie sehr es „sein Leben“ war. Dem folgt nun ein ganz neuer Lebensabschnitt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018