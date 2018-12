51 Ordner voller Postgeschichte

Mosbach.Manfred Biedert hat dem Archiv des Neckar-Odenwald-Kreises seine regional- und lokalhistorisch wertvolle Sammlung „Posteinrichtungen in Nordbaden“ geschenkt.

Geschätzter Posthistoriker

Der über die Kreisgrenzen hinaus bekannte und geschätzte Posthistoriker und ehemalige Kreisrat hat die Sammlung über viele Jahrzehnte mit großer Akribie und Fachkenntnis zusammengetragen.

Für seine zahlreichen Publikationen und herausragenden Verdienste auf dem Gebiet der Heimatforschung wurde er 2016 mit der Heimatmedaille Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Für die Übergabe der umfassenden Sammlung dankten Landrat Dr. Achim Brötel und Kreisarchivar Alexander Rantasa dem Posthistoriker. „Gerade in Zeiten rasender digitaler Kommunikation ist diese Sammlung zur Dokumentation der Postgeschichte im Kreis von großer Bedeutung. Und mich begeistert sie auch ganz persönlich“, unterstrich der Landrat bei der Übergabe.

Rantasa fügte hinzu, dass der Bestand von zahlreichen Historikern und Heimatforschern aus nah und fern gerne genutzt werden wird.

Das neue Archivgut, das insgesamt 51 Aktenordner umfasst und digital auf drei DVDs vorliegt, nimmt den Nutzer mit auf eine Reise durch die deutsche Postgeschichte: Von der Kaiserlichen Reichspost und der badischen Lehenspost des Hauses Thurn und Taxis, über die badische Postverwaltung (1811 bis 1871), die Kaiserliche Postverwaltung und Reichspost (1872 bis 1918), die Deutsche Reichspost (1919 bis 1945) und die posthistorisch zersplitterte Nachkriegszeit bis zur Deutschen Bundespost (1953 bis 1992) und zur Deutschen Post AG ab 1993.

Postgeschichtliche Zeittafeln

Die Sammlung enthält ein Verzeichnis, das die Zusammenstellung sämtlicher Postanstalten beziehungsweise Posteinrichtungen in Nordbaden erschließt und nutzbar macht. Postgeschichtliche Zeittafeln jeder politischen Gemeinde sowie veröffentlichte und unveröffentlichte Manuskripte von Manfred Biedert werden durch Hilfsmittel ergänzt, die auch dem Laien eine Zuordnung von ehemaligen oder noch bestehenden Postämtern und Posteinrichtungen anhand von Unterscheidungsziffern und Poststempeln ermöglicht. Zahlreiche Grafiken, die posthistorische Auswertung von Zeitungen sowie eine Kurzgeschichte und Quellensammlung zur Großherzoglich Badischen Postverwaltung bis 1871 ergänzen die beeindruckende Sammlung, die künftig weiter an Zuwachs erhalten wird. Das Archivgut kann während der Öffnungszeiten des Kreisarchivs (Dienstag 9 bis 12 Uhr, Donnerstag 14 bis 17 Uhr) oder nach Vereinbarung genutzt werden. Eine Voranmeldung ist unter Telefon 06261/841102 oder per E-Mail an kreisarchiv@neckar-odenwald-kreis.de möglich.

