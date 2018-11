75 Jahre Erfahrung in den Ruhestand verabschiedet

Odenwald-Tauber.Der Evangelische Verwaltungszweckverband Odenwald-Tauber verabschiedete dieser Tage 75 Jahre an Erfahrung, Fachkompetenz, Wissen und Kollegialität in den Dienststellen des Verwaltungs- und Serviceamtes in Mosbach und Tauberbischofsheim. Anita Knodel und Rainer Knapp wurden bei einem Gottesdienst in Hirschlanden in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Knodel trat 1976 ihren Dienst im damaligen Rechnungsamt in Tauberbischofsheim an und entwickelte sich schnell zur gefragten und kompetenten Personalsachbearbeiterin. Sie kannte alle Facetten des Personalwesens und begleitete Generationen von Mitarbeitern in den Kirchengemeinden der Evangelischen Kirchenbezirke Adelsheim-Boxberg und Wertheim. Rainer Knapp trat seinen Dienst 1985 im damaligen Rechnungsamt in Mosbach in der Buchhaltung an. lhm wurde 2002 die Leitung der Buchhaltung und nach der Fusion der beiden Ämter im Jahre 2003 die Vertretung des Dienststellenleiters in Mosbach übertragen. Er war als kompetenter Fachmann in allen Buchhaltungsangelegenheiten tätig und erwarb sich vor allem bei der Abwicklung von Baumaßnahmen in den betreuten Einrichtungen der Evangelischen Bezirke Mosbach und Adelsheim-Boxberg uneingeschränkte Anerkennung. Beide zeichneten sich durch ihre hohe Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit aus. Aus allen Bereichen wurde beiden immer höchstes Lob gezollt. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats, die Geschäftsführung und die Mitarbeitervertretung würdigten die Verdienste und wünschten den Beiden das Beste für die Zukunft.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018