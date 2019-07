Ab dem 28. Juli in Mosbach Ausstellung „Die Arbeit der Zeit“

Mosbach.Die große Sommerausstellung im Rahmen des Mosbacher Sommers, die der Kunstverein Neckar-Odenwald gemeinsam mit der Stadt Mosbach ausrichtet, wird in doppelter Hinsicht von Bedeutung für Stadt und Region werden. Sie findet von Samstag, den 28. Juli bis Sonntag, 15. September im Alten Schlachthaus in Mosbach statt. Die Vernissage ist am Sonntag, 28. Juli 2019 um 11 Uhr. Dort ist zum Einen Künstler Manfred Riederer und zum Anderen Objekt, Persona und Thematik, um die seine Ausstellung „Die Arbeit der Zeit“ kreisen wird. In zahlreichen Ausstellungen und Veröffentlichungen zeigte er sein Werk, das sich schwerpunktmäßig im Genre der Zeichnung, seit 2000 auch in der Fotografie entfaltete. Seine Ausstellung wird von Hugo Hübner und dessen großen Hingabe an den Flugzeugbau berichten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019