Acht Folk-Bands zu Gast

Anzeige

Mosbach.Bei Freunden von Folk, Festivalatmosphäre und ausgezeichnetem Bier ist dieser Termin bestimmt schon vorgemerkt: Am morgigen Freitag und am Samstag, 4. August, findet zum sechsten Mal das Folk am Neckar-Festival statt.

In einer der schönsten Open-Air- Locations der Region, dem Burggraben in Neckarelz, sind acht international erfolgreiche Folk-Bands zu Gast. Dass Folk viele Gesichter hat, demonstrieren die acht Formationen mit viel Leidenschaft und Liebe zur Musik. Für alle Freunde handgemachter Musik spannt sich der Bogen von traditionellen keltischen Klängen über Country und Blues bis zu Folk-Punk und Dudelsack-Rock.

Um 19 Uhr eröffnen die „O´Reillys and the Paddyhats“ das Festival. Sie zelebrieren Irish Folk Punk mit harter Backline, treibendem Folk und ganz viel Leidenschaft. Zweite Band des Abends sind „The Rubber Wellies“ aus Großbritannien. Sie sind bekannt für ihre ganz spezielle, sehr entspannte Mischung aus Singer-Songwriter-Folk, Shanties, Bossa Nova, Reggae, Old Time und Swing. Den Schlusspunkt am Freitag setzen „Cúig“ aus Irland: Die bei den „Irish American News Awards“ als „Best New Irish Band“ ausgezeichneten Youngsters zeigen, wie innovativ und frisch traditioneller Folk sein kann. Tolle Aussichten für den Festivalfreitag!