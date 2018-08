Akteure zeigen viele Facetten

Mosbach.Es ist wieder soweit: Am Sonntag, 2. September, verzaubert einen ganzen Nachmittag lang das 27. Internationale Straßentheater die Mosbacher Innenstadt. Von 13.30 Uhr bis circa 19 Uhr präsentieren neun verschiedene Künstlergruppen aus den Niederlanden, Schweiz, Italien, Frankreich, USA und Deutschland viele verschiedene Facetten des zeitgenössischen Straßentheaters. Über 20 Aufführungen werden in der Hauptstraße, auf dem Marktplatz, auf dem Parkdeck AWG (Kipphan), dem Modemix-Parkplatz., An der Bachmühle (Boulevard) sowie im Hospitalhof zu sehen sein.

Den Anfang macht das Stiltlife Streettheater. Frisch, fröhlich, fruchtig und frech schweifen sie unter dem Motto Naranja mit ihren Stelzen durch die Mosbacher Innenstadt. Sie verzaubern die Zuschauer mit ihrem ansteckenden Sommerduft und ihren atemberaubenden Kostümen. Naranja erhielt auf der Kulturbörse Freiburg die Freiburger Leiter 2018 für den besten Walk Act.

Weiter geht es mit Andis Bluesorchester. Sie bringen Schwung in die Innenstadt. Ihr Stil pendelt zwischen Blues, Boogie und Ragtime.

Zu Gast ist auch das mehrfach ausgezeichnete Kabarettduo Ulan & Bator. Mit ihrem Strickmützen lösen die beiden Verrückten das Ticket zu einem Universum unerschöpflicher Ideen. Satire, Lied, Comedy, Slapstick und klassisches Theater verdichten sich zu einer virtuos-witzigen Gesellschaftskritik.

Der äußerst vielseitige Dino Lampa jongliert mit allem, was ihm in die Hände fällt. Anfangs nur mit Keulen. Gegen Ende hin jedoch auch mit Hut, Fußball und Hocker. Außerdem treibt er auf seiner Tour mit dem Hoch-Einrad dialogischen Schabernack mit den Zuschauern.

Weiter geht es mit Theater Fragile. Aus Deutschland und Frankreich kommen die Künstler, die eine poetische Erzählung zeigen. Drei Menschen aus verschiedenen Generationen treffen an einer Bushaltestelle aufeinander. Sie haben ein gemeinsames Problem, der Bus kommt nicht. Es entstehen kleine Konflikte , aber zusammen finden sie eine großartige Lösung.

Arch8 kommen mit ihrem Programm Tetris. Inspiriert vom Computerspiel ver- und entketten sich die Tänzer und füllen den Raum mit akrobatischen Kunststücken. Sie gewannen den People´s Choice Victor Award beim IPAY 2016 in Montreal.

Starbugs lassen es unter dem Motto Crash Boom Bang so richtig krachen. Wie lebendige Cartoons springen, tanzen und reiten die Comedians durch ihre Sketche und machen dabei vor nichts Halt. Freuen Sie sich auf ein Spektakel, das fast ohne Worte auskommt. Präzise, schnell und ungeheuer witzig.

Auch der Latex-Man der Comedy-Szene, Tobi van Deisner, besucht Mosbach. Seine einzigartige Show ist eine perfekte Mischung aus Improvisation, Physical Comedy, Zauber- und Ballonkunst. Er nimmt sein Publikum mit auf eine unvergessliche, witzige und schräge Reise.

Nicht fehlen darf Jaap Slagman aus den Niederlanden. Mal rasch und blitzschnell, mal laut und dann leise, mal frech und im nächsten Moment herzerwärmend lieb, ist seine magisch-versponnene Geschichte. Bestechend einfach und gut durchdacht präsentiert Pop-up! in verschiedenen Episoden das Leben mit all seinen Tücken als ewiges Kommen und Gehen und entwirft so ganz unbeschwert ein Bild von der Flüchtigkeit des Seins.

Alle Shows sind im Laufe des Nachmittags mehrmals zu sehen. Es werden fünf Plätze parallel bespielt, so dass sich alle ein ganz individuelles Programm zusammenstellen oder sich einfach von Ort zu Ort treiben lassen können.

Einen genauen Ablaufplan und Informationen zu den einzelnen Acts kann man dem Programmheft des Internationalen Straßentheaters entnehmen, das in der Tourist Information am Marktplatz ausgelegt wird und im Internet unter www.mosbach.de heruntergeladen werden kann.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018