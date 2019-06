Alphornbläser spielen auf

Mosbach.Der Blasmusikverband Baden-Württemberg veranstaltet am 30. Juni in Mosbach das diesjährige baden-württembergische Alphornbläsertreffen.

Ab circa 12 Uhr werden Alphornbläser aus nah und fern (Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen) im Elzpark und in der Fußgängerzone/Marktplatz in Mosbach zu hören sein.

Am Samstag, 29. Juni, findet in der Pattberghalle in Neckarelz unter Leitung von Berthold Schick ein Workshop statt, dessen rund 20 Teilnehmer gegen 16 Uhr im Burggraben Neckarelz ein kleines Konzert zum Besten geben. Das Programm:

Samstag 29. Juni: 9.30 Uhr Workshop in Mosbach/Neckarelz mit Berthold Schick in der Pattberghalle; 16 Uhr, Präsentation findet bei gutem Wetter im Burggraben in Neckarelz statt.

Sonntag 30. Juni: 12 Uhr Eröffnung mit dem Gesamtchor auf dem Marktplatz, 14 Uhr Gesamtchor, Elzpark, 16.30 Uhr Alphornabschied auf dem Marktplatz Mosbach.

