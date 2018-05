Als „Mädchen für alles“ ein zuverlässiger und fleißiger Helfer

Anzeige

Zwingenberg.Zur Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Neckargerach-Zwingenberg begrüßte der Vorsitzende Dieter Nowatschka die Gäste und Mitglieder im Gasthaus „Grüner Baum“. In seinem Bericht ließ er die Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren: Neben der Teilnahme an Kreisdelegiertenkonferenzen beziehungsweise Kreismitgliederversammlungen war das Lindenblütenfest in Zwingenberg die herausragende Veranstaltung. Auch die traditionelle Nikolausfeier in Neckargerach war gut besucht. Ebenso standen Wahlkampfaktivitäten auf dem Programm.

Kassiererin Regina Hable berichtete über positive Zahlen und die Kassenprüfer Ralf Bracht und Herbert Senftleber bedankten sich für die gute Arbeit, woraufhin die Versammlung die Entlastung erteilte.

Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister Helmut Fromm für Neckargerach und Gemeinderat Dieter Nowatschka für Zwingenberg informierten über die Schwerpunkte der Gemeinderatsarbeit und stellten die wichtigsten laufenden Projekte vor.