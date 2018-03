„Am diakonischen Werk mitgebaut“

Anzeige

Richard Lallathin blickte beim festlichen Gottesdienst anlässlich der Kronenkreuz-Überreichung in der Johanneskirche auf die vergangenen 25 beziehungsweise 40 Jahre zurück. Jahre, in denen sich die Arbeit für die Menschen in der Johannes-Diakonie stetig gewandelt habe und manche Herausforderung zu bewältigen war.

„Sie haben an diesem diakonischen Werk eindrucksvoll mitgebaut“, rief der Geistliche dn zu Ehrenden zu.

Die Feier mit musikalischer Umrahmung des Singkreises und der Orffgruppe unter Leitung von Peter Bechtold sowie dem Bläser- und Paukenensemble der Johannes-Diakonie mit Dirigentin Michaela Haag bildete den stimmungsvollen Rahmen für die Würdigung der aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden.

Im Anschluss wurden die Empfänger von Kronenkreuz und Ehrenurkunde gemeinsam mit Angehörigen und Freunden ins Kultur- und Begegnungszentrum fideljo eingeladen. Vor dem Essen dankte Vorstand Jörg Huber den Geehrten für deren Einsatz und Treue zur Johannes-Diakonie. „Es zeichnet die Träger der Kronenkreuze aus, dass sie einen großen Teil ihrer Lebens-Arbeitszeit in den Dienst am Menschen gestellt haben.“ Dies gelte es, entsprechend zu würdigen. „Das Kronenkreuz ist dabei ein kleines Symbol.“

Melanie Berger überbrachte als Vorsitzende der Gesamt-Mitarbeitervertretung sowie im Namen der Schwerbehindertenvertretung der Johannes-Diakonie „Respekt, Wertschätzung und Dank“. Die langjährigen Kollegen hätten „ein wahres Lebenswerk vollbracht.

