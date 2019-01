Anspruchsvolle Arbeit gewürdigt

3000 Euro gab es für den Förderverein Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis.

Mosbach. Wertvolle und ganz konkrete Hilfe für Frauen und Kinder in Not leistet schon seit 2007 eine mit Hilfe der Sparkasse Neckartal-Odenwald gegründete private Stiftung. Stiftungsvorstand Horst Herdel freute es ganz besonders, dass er zum wiederholten Male den Förderverein Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis mit einer Spende bedenken konnte. 3000 Euro überreichte er so der Vorsitzenden, Angelika Bronner-Blatz.

Dabei überbrachte er die Grüße der Stiftungsgründerin, die anonym bleiben möchte. Herdel betonte, dass soziale und gemeinnützige Einrichtungen trotz höherer Steuereinnahmen weiterhin auf private Unterstützung angewiesen seien. „Daher sind Stiftungen für unsere Gesellschaft wichtiger denn je.“ Die seit Jahren andauernde Nullzinspolitik stelle insbesondere Stiftungen vor große Ertragsprobleme, so der Finanzfachmann weiter. Es sei dennoch wieder gelungen, einen guten Gewinn für die Stiftung zu erwirtschaften. Damit könne man die wichtige und anspruchsvolle Arbeit des Frauen- und Kinderschutzhauses und des Fördervereins würdigen.

Haus wird modernisiert

Bronner-Blatz dankte Horst Herdel für die großzügige Ausschüttung: „Es freut uns ganz besonders, dass die Stiftungsgründerin die Frauen und Kinder auf der Schattenseite des menschlichen Zusammenlebens im Blick hat und unsere Arbeit am und für das Frauen- und Kinderschutzhaus schon seit vielen Jahren so großzügig unterstützt.“ Das Geld werde unter anderem für die Modernisierung des Hauses eingesetzt werden.

