Anzahl der Verstöße ist rückläufig

Insgesamt wurden 26 Verkaufsstellen im Raum Mosbach von der Kommunalen Kriminalprävention und jugendlichen Testkäufern des Landratsamtes aufgesucht. In den meisten Fällen hielten sich die Verkäufer an das Jugendschutzgesetz, in acht Fällen kam es zu Verstößen.

