Arbeiten für einen guten Zweck

Neckar-odenwald-kreis.Für einen guten Zweck arbeiten am 5. Dezember, dem internationalen Tag des Ehrenamtes, wieder zahlreiche Schüler aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. „Mitmachen Ehrensache“ heißt diese Aktion.

Durchaus ein kleines Jubiläum, denn die Schirmherren Landrat Dr. Achim Brötel und der Landestrainer der Gewichtheber, Oliver Caruso, blickten beim offiziellen Auftakt in Mosbach auf bereits 15 Jahre zurück, in denen die Aktion durchgeführt wird. Gelegenheit dazu hatten sie zusammen mit den weiteren Unterstützern Andreas Hildenbrand (IHK Rhein-Neckar), Stefan Götz (Wirtschaftsjunioren der IHK), Michael Windmeißer (Kreishandwerkerschaft) und Marcus Wildner, dem Vorsitzenden des Kreisjugendrings Neckar-Odenwald-Kreis.

Jugendprojekte unterstützt

Das überaus positive Fazit: Bereits über 3400 junge Menschen haben sich bisher engagiert und durch die Spende ihres „Gehalts“ an den Jugendfonds des Landkreises in jedem Jahr etwa zehn Projekte der Jugendarbeit unterstützt. Gefördert werden dadurch Unternehmungen und Anschaffungen für Schulen, Vereine mit aktiver Jugendabteilung oder Jugendhäuser. Der Erlös der Aktion steht jeweils in voller Höhe zur Verfügung. Die Idee von „Mitmachen Ehrensache“ ist damit ein echtes Erfolgsmodell: Schüler suchen sich nach ihrem eigenen Interesse für den 5. Dezember einen Arbeitsplatz. Besonders spannend ist diese Wahl natürlich, wenn dabei schon Berufsfelder anstehender Praktika oder gar der Berufswahl erkundet werden können. Sehr viele „Mitmacher“ nutzen den Tag auch genau für diese Zwecke und einige profitierten dadurch schon für ihr späteres (Berufs) Leben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018